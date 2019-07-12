Де Лігт не полетів на збори з Аяксом – Ювентус перебуває за крок від підписання гравця

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт наступний сезон може розпочати в чемпіонаті Італії.

Ювентус став ближчим до придбання захисника Аякса і збірної Нідерландів Маттейса Де Лігта, повідомляє Sky Italia.

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За інформацією видання, туринський клуб зробив нову, покращену пропозицію Аяксу щодо трансферу 19-річного футболіста, щоб прискорити підписання Де Лігта. Очікується, що пропозиція влаштує амстердамців.

Сам гравець не вирушив разом з Аяксом на передсезонні збори в Австрію. Раніше повідомлялося, що Ювентус узгодив з Маттейсом умови особистого контракту.

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У сезоні-2018/19 Де Лігт провів за Аякс 55 матчів і забив 7 голів. У складі амстердамського клубу Маттейс виграв національний чемпіонат і Кубок Голландії.