Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

Реал Мадрид може не відмовитись від спокуси втерти носа Барселоні. Зінедін Зідан і Флорентіно Перес продовжують марити своїми галактичними трансферами, але в кожного своя мета.
Реал прилетів на збори з Луніним і надвагою. І тут йдеться не про проблеми з формою Едена Азара, а про кадрове перевантаження, яке зумовило абсолютно нечувану річ – усі новачки "королівського" клубу (а вони обійшлися у понад 300 млн євро) досі залишаються без... номера на сезон 2019/20. Продаж та оренда 7-х гравців основної команди не вирішив проблеми глобально, адже тільки з оренди повернулися 8 "вершкових"! При цьому наставник Зінедін Зідан продовжує наполягати на космічному (за вартістю і труднощами оформлення) трансфері Поля Погба. Подейкують про приїзд ще одного півзахисника, крім француза.
А президент Флорентіно Перес ретельно приглядається ситуації з бунтом Неймара, який не бажає ні дня більше залишатися в ПСЖ. Словом, операція "Розпродаж" ще дуже далека від завершення. У Канаді не знайшлося місця для кількох гравців, не потрібних Зідану. Однак офіційно вони не прилетіли на збори лише тому, що брали участь у турнірах своїх збірних і лише нещодавно пішли на відпочинок – домовленості про відхід Вальєхо, Себальйоса, Хамеса та Майораля досі немає.
Реал планує продати ще мінімум 5 гравців, аби задовольнити вимоги Зідана щодо складу. Дані Себальйос, найімовірніше, піде в оренду. Хесус Вальєхо стане жертвою, якщо перемовини щодо продажу Начо завершаться провалом. Наполі готовий платити Реалу, але лише після річної оренди, що не влаштовує Мадрид – на Бернабеу просять 42 мільйони євро тут і тепер, адже той же Атлетіко готовий до таких умов, і лише суперництво з "матрацниками" робить неаполітанців головними претендентами на колумбійця.
Флорентіно Перес планував найбільше виручити з продажу Бейла, але все ще не отримав жодної серйозної пропозиції, незважаючи на всі спекуляції у пресі. Сам Гарет готовий і надалі протирати штани за свої 15 мільйонів річних – навіть образи фанатів, якими його зустріли на базі Реала (зокрема, називали "невдячним"), не змінюють його рішення залишитися.
Кейлор Навас, від якого залежить, чи залишиться Лунін у Мадриді на найближчий сезон, також наразі залишається у клубі через відсутність оферт, які влаштовують усі сторони. З Лукасом Васкесом так само важко. Зідан не проти, щоб іспанець, як і костаріканець, залишився. Однак їм обом доведеться миритися з роллю резервістів. Реал підняв ставку за свого вінгера до 35-40 млн євро, проте зацікавлений у трансфері лондонський Арсенал поки не пристав на такі умови.
Зідан наполягає на придбанні Погба, а це значить, що Флорентіно повинен зробити майже неможливе. Манчестер Юнайтед не бажає поступатися і продасть французького хавбека тільки за суму, яка виходить за межі пристойності і є божевільною навіть для сьогоднішнього вогняного ринку. МЮ не потрібні гроші, цей клуб може собі дозволити не продавати нікого і після прольоту повз Лігу чемпіонів. Ситуація нагадує епопею з поверненням Неймара в Барсу. Багато галасу, але фактично з нічого – бажання однієї сторони і гравця все ще замало, коли власник прав на футболіста не бажає відступатися від своїх принципів.
Потенційний покупець повинен викласти за Погба не менше 180 мільйонів євро, вважає Marca. Плюс зарплата Поля на рівні 17 млн – такі кошти на півзахисників "королі" не звикли витрачати. Зештою, потрібну суму можна було б отримати лише з продажу. І тут треба, щоб встали планети і склались обставини не тільки у справах Бейла, Хамеса та Васкеса, а ще й як мінімум Іско та Маріано Діаса. Домініканський форвард знає, що з приходом Йовіча для нього немає місця в команді, але ніяк не реагує. Реал оцінює його трансфер у 20 млн. Ще 65-80 сподіваються виручити за Іско, який, утім, також нікуди не збирається з Мадрида.
Якщо Зідан марить своїм земляком, то Флорентіно Перес залюбки б відбив Неймара в Барселони – те, що не вдалося у 2011-му і 2017-му рр. Президент Реала вже увімкнувся у перемовини, стверджує каталонський Sport. Проблема в тому, що ПСЖ вимагає 222 мільйони євро, не менше, а сам бразилець віддає перевагу камбеку на Камп Ноу. "Нам не потрібні насилу гравці, які роблять послугу", – ця цитата спортивного директора парижан Леонардо дає простір для нових варіантів, хоча ще декілька місяців тому катарські боси навіть слухати б не стали про можливість продажу найдорожчого гравця планети.
Видання відзначає, що Перес і гендиректор Анхель Санчес намагалися домовитися з батьком гравця до середини травня, але не досягли згоди щодо зарплатні. Флорентіно бачив повернення Зідана та підписання Неймара як 2 основні кроки для відновлення величі "королів". Варіанту з трансфером екс-форварда Барси в Мадрид віддав би перевагу і сам ПСЖ, адже "вершкові" проявляли більше поваги до паризьких зірок останнім часом, ніж "синьо-гранатові". Якщо парижани і каталонці не домовляться (а це дуже імовірно, адже перед тим "блаугранас" мають виплатити 120 мільйонів євро за Грізманна), саме Реал може скористатись ситуацією.
Заступник директора Marca Карлос Капріо написав 10-го липня, що для нього вибір між 180 млн євро за Погба та 220 за Неймара очевидний. Мовляв, бразильський форвард, попри всі скандали і травми останніх років, є меншим ризиком, ніж дешевший на 40 мільйонів француз, адже робить на полі більшу різницю і є так само привабливим ще й з точки зору маркетингу, яким був для "королів" Кріштіану Роналду. Поль – класний гравець, але не на таку суму. Проблема в тому, що так це бачить президент Реала, але не його головний тренер.