Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

Реал Мадрид може не відмовитись від спокуси втерти носа Барселоні. Зінедін Зідан і Флорентіно Перес продовжують марити своїми галактичними трансферами, але в кожного своя мета.

Реал прилетів на збори з Луніним і надвагою. І тут йдеться не про проблеми з формою Едена Азара, а про кадрове перевантаження, яке зумовило абсолютно нечувану річ – усі новачки "королівського" клубу (а вони обійшлися у понад 300 млн євро) досі залишаються без... номера на сезон 2019/20. Продаж та оренда 7-х гравців основної команди не вирішив проблеми глобально, адже тільки з оренди повернулися 8 "вершкових"! При цьому наставник Зінедін Зідан продовжує наполягати на космічному (за вартістю і труднощами оформлення) трансфері Поля Погба. Подейкують про приїзд ще одного півзахисника, крім француза.

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А президент Флорентіно Перес ретельно приглядається ситуації з бунтом Неймара, який не бажає ні дня більше залишатися в ПСЖ. Словом, операція "Розпродаж" ще дуже далека від завершення. У Канаді не знайшлося місця для кількох гравців, не потрібних Зідану. Однак офіційно вони не прилетіли на збори лише тому, що брали участь у турнірах своїх збірних і лише нещодавно пішли на відпочинок – домовленості про відхід Вальєхо, Себальйоса, Хамеса та Майораля досі немає.

Реал планує продати ще мінімум 5 гравців, аби задовольнити вимоги Зідана щодо складу. Дані Себальйос, найімовірніше, піде в оренду. Хесус Вальєхо стане жертвою, якщо перемовини щодо продажу Начо завершаться провалом. Наполі готовий платити Реалу, але лише після річної оренди, що не влаштовує Мадрид – на Бернабеу просять 42 мільйони євро тут і тепер, адже той же Атлетіко готовий до таких умов, і лише суперництво з "матрацниками" робить неаполітанців головними претендентами на колумбійця.

Флорентіно Перес планував найбільше виручити з продажу Бейла, але все ще не отримав жодної серйозної пропозиції, незважаючи на всі спекуляції у пресі. Сам Гарет готовий і надалі протирати штани за свої 15 мільйонів річних – навіть образи фанатів, якими його зустріли на базі Реала (зокрема, називали "невдячним"), не змінюють його рішення залишитися.

Кейлор Навас, від якого залежить, чи залишиться Лунін у Мадриді на найближчий сезон, також наразі залишається у клубі через відсутність оферт, які влаштовують усі сторони. З Лукасом Васкесом так само важко. Зідан не проти, щоб іспанець, як і костаріканець, залишився. Однак їм обом доведеться миритися з роллю резервістів. Реал підняв ставку за свого вінгера до 35-40 млн євро, проте зацікавлений у трансфері лондонський Арсенал поки не пристав на такі умови.

Зідан наполягає на придбанні Погба, а це значить, що Флорентіно повинен зробити майже неможливе. Манчестер Юнайтед не бажає поступатися і продасть французького хавбека тільки за суму, яка виходить за межі пристойності і є божевільною навіть для сьогоднішнього вогняного ринку. МЮ не потрібні гроші, цей клуб може собі дозволити не продавати нікого і після прольоту повз Лігу чемпіонів. Ситуація нагадує епопею з поверненням Неймара в Барсу. Багато галасу, але фактично з нічого – бажання однієї сторони і гравця все ще замало, коли власник прав на футболіста не бажає відступатися від своїх принципів.

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Потенційний покупець повинен викласти за Погба не менше 180 мільйонів євро, вважає Marca. Плюс зарплата Поля на рівні 17 млн – такі кошти на півзахисників "королі" не звикли витрачати. Зештою, потрібну суму можна було б отримати лише з продажу. І тут треба, щоб встали планети і склались обставини не тільки у справах Бейла, Хамеса та Васкеса, а ще й як мінімум Іско та Маріано Діаса. Домініканський форвард знає, що з приходом Йовіча для нього немає місця в команді, але ніяк не реагує. Реал оцінює його трансфер у 20 млн. Ще 65-80 сподіваються виручити за Іско, який, утім, також нікуди не збирається з Мадрида.

Якщо Зідан марить своїм земляком, то Флорентіно Перес залюбки б відбив Неймара в Барселони – те, що не вдалося у 2011-му і 2017-му рр. Президент Реала вже увімкнувся у перемовини, стверджує каталонський Sport. Проблема в тому, що ПСЖ вимагає 222 мільйони євро, не менше, а сам бразилець віддає перевагу камбеку на Камп Ноу. "Нам не потрібні насилу гравці, які роблять послугу", – ця цитата спортивного директора парижан Леонардо дає простір для нових варіантів, хоча ще декілька місяців тому катарські боси навіть слухати б не стали про можливість продажу найдорожчого гравця планети.

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Видання відзначає, що Перес і гендиректор Анхель Санчес намагалися домовитися з батьком гравця до середини травня, але не досягли згоди щодо зарплатні. Флорентіно бачив повернення Зідана та підписання Неймара як 2 основні кроки для відновлення величі "королів". Варіанту з трансфером екс-форварда Барси в Мадрид віддав би перевагу і сам ПСЖ, адже "вершкові" проявляли більше поваги до паризьких зірок останнім часом, ніж "синьо-гранатові". Якщо парижани і каталонці не домовляться (а це дуже імовірно, адже перед тим "блаугранас" мають виплатити 120 мільйонів євро за Грізманна), саме Реал може скористатись ситуацією.

'Entre Pogba por 180 o Neymar por 220 no hay color' https://t.co/K9a0pd7cbl ️ La opinión de @Carpio_Marca — MARCA (@marca) 10 липня 2019 р.

Заступник директора Marca Карлос Капріо написав 10-го липня, що для нього вибір між 180 млн євро за Погба та 220 за Неймара очевидний. Мовляв, бразильський форвард, попри всі скандали і травми останніх років, є меншим ризиком, ніж дешевший на 40 мільйонів француз, адже робить на полі більшу різницю і є так само привабливим ще й з точки зору маркетингу, яким був для "королів" Кріштіану Роналду. Поль – класний гравець, але не на таку суму. Проблема в тому, що так це бачить президент Реала, але не його головний тренер.

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