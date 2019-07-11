Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії

Тезово оглядаємо роботу Баварії на літньому трансферному ринку.

– Пріоритетним варіантом залишається Лерой Сане. Баварія чекає сигналу від німецького вінгера, після чого сформує солідну пропозицію Манчестер Сіті. Сане наразі ще не визначився зі своїм майбутнім – дуже ймовірно, що він залишиться в Англії.

Ніко Ковач днями на прес-конференції відсипав компліментів Лерою: "Сане точно підсилив би Баварію. Ми бачили його рівень в матчах за збірну Німеччини та Манчестер Сіті".

– Схожа ситуація з Усманом Дембеле. Головний тренер також підтвердив інтерес клубу до француза, однак сам футболіст поки що не повідомив про бажання повернутися в Німеччину. Плани Дембеле повинні суттєво змінитися після приходу в Барселону Неймара та Грізманна. Баварія сподівається виграти від цього "ефекту доміно".

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Авторитетний журналіст Крістіан Фальк повідомляє, що мюнхенці готові підписати одного з цих футболістів на заміну Роббену та Рібері. Клуб підготував гроші на надкоштовний трансфер вінгера.

– Інтерес до Каллума Хадсон-Одоя зберігається. "Моя думка щодо нього не змінилася", – заявив Хасан Саліхаміджич, який і лобіював придбання 18-річного вінгера взимку.

Втім, Челсі не вражений пропозиціями Баварії – лондонці не розглядають варіант продажу свого таланта. А після приходу на Стемфорд Брідж Френка Лампарда пригас ентузіазм і самого футболіста стосовно трансферу в Німеччину.

– На випадок відмови Сане та Дембеле Баварія створила список альтернатив на фланги атаки. Керівництво клубу вже зустрічалося з представниками Хакіма Зієша (Аякс), Янніка Карраско (Далянь Їфан) та Стевена Бергвейна (ПСВ). Проблема в тому, що Мюнхен не може дати їм конкретики через мовчання Сане та Дембеле.

Також у списку-B від Sport Bild фігурують Леон Бейлі з Байєра та Маріо Манджукіч з Ювентуса. Повернення хорвата було б прекрасним трансфером за невелику ціну (до 20 млн євро) – він зможе підміняти в центрі атаки Роберта Лєвандовскі та врізноманітнити фланги. Сам поляк, до слова, підпише новий контракт з Баварією – жодних розмов про його відхід, які були попередніми роками.

Водночас Kicker повідомляє про інтерес до вінгера Роми Дженгіза Ундера та латераля Монако Беньяміна Хенрікса.

– Варіанти на перспективу цього літа. Sport Bild пише про зацікавлення в іспанських хавбеках – Дані Ольмо (Динамо Загреб) та Марк Рока (Еспаньйол) вразили скаутів на переможному чемпіонаті Європи-2019 U-21. Баварії варто активізувати переговори, щоб виграти боротьбу за цих проспектів. Рока в перспективі здатен замінити Тьягу Алькантара. Це дуже цікавий варіант на фоні невдалої спроби запросити Родрі.

– Навесні Улі Хьонесс заінтригував гучною заявою в кулуарах: "Якби ви знали, про що ми вже домовилися на літо". Як з'ясував Sport Bild, президент Баварії говорив про Лукаса Ернандеса та Тімо Вернера. Однак з гравцем збірної Німеччини все не так просто.

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Мюнхенці отримали від Вернера згоду на трансфер, але не поспішають його оформляти. План керівництва наступний: якщо зірвуться придбання топ-вінгерів, Тімо викуплять вже цього літа; якщо ж доведеться потратити сотню мільйонів на Сане/Дембеле, тоді трансфер Тімо відкладеться на наступне літо.

У 2020-му контракт Вернера та РБ Лейпциг завершується, і Баварія розраховує підписати гравця безкоштовно. Але "бики" категорично не бажають відпускати форварда задарма, а сам Вернер обурений тим, що його трансфер не в пріоритеті на Зебенер Штрассе. За інформацією Kicker, досі Лейпциг не отримував жодних пропозицій за свого лідера. Конкуренти цілком можуть перехопити Тімо в Мюнхена.

– Окрім Вернера, на літо-2020 Баварія запланувала придбання найкращого молодого німецького футболіста – Кая Гавертца з Байєра.

– Підсилення центру захисту після продажу Матса Хуммельса наразі на другому плані. У клубі впевнені, що французьких новачків за понад 100 мільйонів Лукаса Ернандеса та Бенжамена Павара достатньо, адже в команді залишаються Ніклас Зюле та Жером Боатенг. Останній може покинути Баварію через позицію головного тренера, але ніхто не виходив на мюнхенських босів зі спробою купити Боатенга.

– Придбання "нового Нойєра" Александра Нюбеля з Шальке, судячи з усього, відкладається на наступні трансферні вікна. Клуб зацікавлений у перспективному голкіпері, проте впевнений у хорошій формі "старого" Нойєра на сезон-2019/20. А Шальке активно працює над продовженням контракту з Нюбелем.

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