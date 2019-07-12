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Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

22:01 1359 Читать на русском
Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні
Зіркова лінія атаки Барселони / B/R

Барселона збирає фантастичну лінію атаки. Черговим зірковим елементом став Антуан Грізманн. Намагаємося передбачити, як виглядатиме атака каталонців зі 120-мільйонним новачком.

Згадати молодість, або Найлегший варіант для Вальверде

Тренерський штаб Барселони може виділити Грізманну лівий фланг атаки, аби не ламати сформовану схему 4-3-3. Антуан давно не грав на цій позиції, однак має відповідний досвід – він розпочинав кар'єру в Реал Сосьєдаді саме лівим вінгером.

Плюс для Ернесто Вальверде – не потрібно ніяк змінювати ролі Мессі та Суареса. При обороні Грізманн зможе сідати нижче та формувати 4-4-2. Робота з Дієго Сімеоне покращила оборонні навички француза.

Мінус – нинішньому Антуану буде складно показати себе в усій красі на фланзі. В Атлетіко він якщо й відходив з центру, то направо. Зліва в Барселоні є ризик того, що француз дублюватиме функції Жорді Альби.

Головна ремарка – якщо Барса купить Неймара, цей варіант автоматично відпадає.

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Авантюрна спроба витиснути максимум

Грізманн став зіркою світового футболу в ролі другого форварда поряд з класичною дев'яткою, або "під" нею. Так він мав найпозитивніший вплив на гру Атлетіко та збірної Франції, але в Барселоні відвести Антуану цю роль при стандартних 4-4-2 буде складно. В парі з Суаресом – куди тоді засунути Мессі? В парі з Мессі – Лео не класичний форвард, виглядає абсурдно.

Можна розглянути ситуацію, коли Грізу буде діяти "під" центрфорвардом Суаресом. Але тут є серйозні аргументи "проти". По-перше, французу доведеться поділяти зони та обов'язки з Мессі, який постійно приходить за м'ячем у центр.

По-друге, Вальверде буде змушений пожертвувати одним півзахисником, внаслідок чого команда стане вразливою без м'яча, особливо при переході з атаки в оборону (у Френкі де Йонга проскакують позиційні помилки, немає кому страхувати фланг Мессі).

Авантюра, на яку Вальверде може піти лише у випадку придбання Неймара. Навряд чи наставник захоче звільняти лівий край для Дембеле/Коутінью в надіях витиснути максимум з Грізманна, враховуючи вищеописані наслідки.

Ті ж 4-4-1-1 (4-2-3-1), але з Мессі в центрі та Грізманном справа не розв'язують всі проблеми (хіба що Мессі не доведеться страхувати). При цьому і Ліонель, і Антуан втратять звичні по останніх роках позиції. Сумнівна ідея.

Суарес – жертва, Грізманн – на вістрі

"Це нормально, що Барселона шукає заміну. Команді потрібен ще один нападник, адже мені вже 31 рік (вже 32)", – сказав восени Суарес. Уругваєць тверезо оцінює ситуацію, але чи готовий Луїс вже зараз віддати місце в основі? Чи готовий Ернесто Вальверде посадити в запас гравця, який гарантує 25 голів за сезон, щоб поставити в центр нападу Грізманна?

Здається, тренер обов'язково випробує такий варіант. Після камбеку Неймара 4-3-3 з Грізу на вістрі взагалі виглядає єдиною тверезою опцією. Однак навіть з теперішнім складом це оптимальна формація, в яку можна вписати Коутінью та Дембеле (хтось з них точно залишиться, якщо не прийде Неймар).

Переведення Мессі в центр атаки (з Грізманном справа) могло б замаскувати пасивність Лео при обороні та зробити фланги надійнішими. Втім, Вальверде хоче мати на вістрі класичного форварда, а не "фальшиву" дев'ятку.

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Цікавий компроміс для гармонії з Лео

Іспанські журналісти запропонували цікаву опцію – 4-3-2-1 з Мессі та Грізманном у ролі інсайдів. Вони виконуватимуть схожі функції, але не відбиратимуть один в одного зони. Динаміка в центрі поля буде на космічному рівні, Антуан зможе проявити свої найкращі якості в умовах обмеженого простору, а ширину атакам забезпечать фулбеки.

Ця формація вимагає високої мобільності центрхавів – Ракітічу та де Йонгу доведеться постійно страхувати фланги після втрат на чужій половині поля. У Френкі з цим можуть виникати труднощі. У фазі позиційної оборони Грізманн знову ж таки глибше закриватиме лівий фланг, а Мессі залишатиметься попереду в 4-4-2.

Трикутник Мессі-Грізманн-Суарес може розвертатися вершиною до своїх воріт, коли француз висуватиметься на одну лінію з Луїсом. Ситуативно утвориться 4-4-2 ромб – так Мессі завершував Копа Амеріка-2019 в збірній Аргентини.

Але головне питання – куди тут вбудувати Неймара? Все впирається у трансфер бразильця, тому зараз доводиться лише гадати, якою буде Барселона з Грізманном.

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