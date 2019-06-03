Салах може покинути Ліверпуль – відома причина

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах може покинути команду влітку.

Ліверпуль хоче продовжити контракт із головним тренером Юргеном Клоппом після перемоги в Лізі чемпіонів. Як повідомляє AS, це не сподобалось форварду команди Мохамеду Салаху, у якого був конфлікт з німецьким фахівцем.

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За ситуацією стежить мадридський Реал, який разом з Азаром спробує прихопити і єгиптянина. "Вершкові" намагались зробити це минулого літа, але тоді Ліверпуль хотів отримати 200 млн євро.

Раніше "королівський клуб" був зацікавлений у підписанні хавбека мерсисайдців Садьйо Мане.

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