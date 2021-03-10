Главные новости футбола 9 марта: Роналду с Ювентусом позорно вылетел из ЛЧ, Боруссия Д стала первым четвертьфиналистом
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 марта.
Украина
Украинская Премьер-лига определила лучшего тренера 17-го тура. Ветеран Александр Гладкий стал лучшим игроком игрового дня.
Донецкий Олимпик предлагает судейскую революцию в УПЛ – вотум недоверия Лучи, борьба с манипуляциями и собственный пул арбитров. Заря – Динамо: скандальный Иванов с помощью Монзуль будет судить центральный матч 18-го тура Премьер-лиги.
Лига чемпионов
Дортмундская Боруссия стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов, наказав Севилью на фоне безумия VAR – видео голов и обзор ответного матча 1/8 финала.
Туринский Ювентус в космической развязке не дожал Порту и вылетел из ЛЧ – видео забитых мячей и обзор самых интересных моментов третьего подряд провала Роналду в турнире.
Другие топ-события
Йоахим Лёв официально покинет сборную Германии после завершения Евро-2020. В свою очередь Юрген Клопп решительно ответил на слухи о работе в Бундестим после отставки Лёва.
Итальянский Милан продлит контракт со Златаном Ибрагимовичем. Наставник Рейнджерс Стивен Джеррард отреагировал на слухи о своем возвращении в Ливерпуль.