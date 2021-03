Ювентусу больше всего повезло со жребием в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – в пару туринцам выпал Порту. Впрочем матч на выезде итальянцы проиграли со счётом 1:2, поэтому в родных стенах необходимо было побеждать. Благо, выездной гол делал это задачу не очень сложной. Очевидно, именно из-за него, а также из-за превосходства в классе, букмекеры считали "бьянконери" фаворитами, да и статистический портал FiveThirtyEight прогнозировал Юве 60% вероятности на четвертьфинал.

Впрочем, Порту сразу со стартовым свистком показал, что победа на Драгау не была случайной. Португальцы накрыли подопечных Андреа Пирло высоким прессингом и едва не открыли счёт уже на 2-й минуте встречи – это Урибе выстрелил метров с 20-ти в левый нижний угол. Мяч прошел в метре от штанги! Туринцы ровно через минуту огрызнулись навесом на голову Морате и его замыканием из центра штрафной, однако Марчесин спас "драконов".

Порту этот момент отнюдь не напугал. В следующей же атаке Тареми выходил один на один с Щенсны и убежал от него, но пробить с острого угла иранский нападающий не успел. На 7-й же минуте Ювентусу откровенно повезло: Тареми замкнул прострел Сануси на 11 метров, Щенсны парировал, а перс сразу же сыграл на добивании – крестовина спасла итальянцев! Ещё через пять минут Отавио получил отскок на левый угол штрафной и нанёс удар с лёту. Неточно. "Старая синьора" огрызнулась подачей на Рэмзи, но его замыкание не было острым.

В конце концов, стартовое давление Порту привело к очень логичному пенальти. На 17-й минуте Марега вошёл на правый край штрафной и покатил в центр, а Тареми упал после контакта с Демиралем! Бьорн Кёйперс без колебаний указал на "точку", а Оливейра спокойно развёл Щенсны и мяч по разным углам – 0:1! Теперь для прохода в четвертьфинал Ювентусу необходимо было забивать трижды.

Хозяева вместо навала на ворота соперника в последующие 10 минут вообще ничего не придумали, а вот Порту к середине первого тайма успел довести счёт ударов до восьми – выстрелы Отавио и Короны метров с 20-ти поймал Щенсны, а попытка Занусси с отскока с дальней дистанции оказалась слишком высокой. Наказать за расточительность мог Мората, который запорол лучший шанс для взятия ворот Порту до перерыва. Альваро на 27-й минуте принял заброс за спину крайнему защитнику и выстрелил с левого угла вратарской – Марчесин спас "драконов"!

В заключительной трети первого тайма темп игры упал до среднего. Ювентус наконец полноценно захватил инициативу, удерживая мяч 64% игрового времени, но явных голевых эпизодов не возникало. За этот период можно вспомнить разве что выстрел Рабьо с отскока метров с 25-ти – мяч довольно неприятно летел в левый угол, несколько раз подпрыгнув, но Марчесин поймал его! Кроме того, была опасная скидка Мораты после углового на линию вратарской, которую мог замыкать Бонуччи, но Марчесин опередил центрбэка. Порту же забрал компенсированное время, организовав несколько атак и ещё раз проверив бдительность Щенсны дальним ударом Оливейры. Войцех не спал.

Первый тайм команды завершили при минимальном преимуществе Порту, но на старте второго игра перевернулась кардинально. Ювентус пошёл вперед и сравнял счёт уже на 49-й минуте: Бонуччи забросил мяч в штрафную на Роналду, а Криш сбросил его под удар Кьеза с левого края. Федерико отблагодарил красивым обводным выстрелом в дальнюю девятку – 1:1! Ещё через три минуты нападающий "драконов" Тареми сфолил против Кьезы и получил жёлтую карточку, а на 54-й он получил ещё одну – Кёйперс показал её за вынос мяча после свистка. Гости остались в меньшинстве.

Наказать соперника за глупое удаление Ювентус мог на 57-й минуте, когда Кьеза получил заброс на левый край штрафной и обыграл Марчесина – перед ним оставались пустые ворота, однако Пепе догнал Феде, поставил корпус и сбил прицел хавбеку. Кьеза в падении покатил мяч в штангу! Сержиу Консейсау, тем временем, выпустил на поле Сарра, пытаясь усилить оборону, однако агрессию туринцев было не остановить. В итоге, на 63-й минуте они добились своего: Куадрадо исполнил точную подачу на дальнюю штангу, а Кьеза головой замкнул под перекладину – 2:1! Общий счёт в противостоянии сравнялся.

В середине второго тайма Ювентус несколько сбавил обороты, ограничившись всего одним моментом – это Рабьо на 69-й минуте мощно пробил с дистанции под ближнюю штангу. Марчесин парировал. Кроме того, было несколько неплохих вбеганий в штрафную в исполнение Кьезы и свежего Маккени, но в целом на поле было скучно. Порту закрылся, а туринцы собирались с силами.

В эндшпиле встречи игра раскрылась. Так, на 79-й минуте Роналду нанёс удар головой с левого угла вратарской после заброса от Бонуччи, но мяч пролетел параллельно воротам. На 82-й же хет-трик мог оформить Кьеза: Федерико ворвался на левый край штрафной, убрал Манафа на замахе и пробил с острого угла – Марчесин спас Порту! Гости рассердились и едва не прибили итальянцев: на 83-й минуте свежий Сарр мощно выстрелил с дистанции под перекладину (Щенсны парировал), а на 85-й Марега вошёл на левый фланг штрафной и пробил из-под защитника метров с семи – ему удалось поймать голкипера на противоходе, но мяч прошёл рядом с ближней штангой!

Впрочем, последнее слово осталось за Ювентусом. На 90-й минуте победу "Старой синьоре", казалось, принёс Мората, который реализовал выход один на один с Марчесином, однако Порту от поражения спас офсайд. В компенсированное же время Куадрадо мог стать героем, нанеся мощный удар с правого угла штрафной – перекладина вступилась за "драконов"! В конце концов, свисток Бьорна Кёйперса отправил команды в овертаймы.

В первом экстра-тайме Ювентус в основном ограничивался подачами в штрафную. Явных моментов туринцы так и не создали, но на 103-й минуте забить мог Роналду, которій врывался на левый край штрафной после проникающего паса Кулусевски – до удара дело не дошло, ведь Марчесин выбил мяч в подкате. Порту же за несколько минут до этого эпизода имел шикарную возможность прибить хозяев: Корона шикарно развернулся на левом фланге штрафной и навесил на Марегу, а тот головой пробил метров с шести – точно в руки Щенсны!

Туринцы явно не собирались тянуть до серии пенальти. Уже через три минуты после старта второго овертайма Роналду стрелял из-за пределов штрафной – удар накрыли. Угловой ничего хозяевам не дал, но через несколько секунд Кулусевски открылся на левом углу штрафной, качнул Манафа и пробил метров с шести – Мбемба заблокировал! Порту огрызнулся выстрелом Груича на 112-й с линии штрафной, а Юве на 113-й ответил ударом Мораты из пределов полукруга. Альваро отправил мяч точно в руки Марчесину.

Казалось, что Юве дожмет или будут пенальти, однако на 115-й минуте гости заработали стандарт в метрах 25-ти от ворот. Оливейра взял бешеный разбег и неожиданно пробил под стенкой точно в левый нижний угол – 2:2!

