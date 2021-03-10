Дортмундская Боруссия принимала Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов матча Боруссия Д – Севилья на "Футбол 24".

Главным героем матча традиционно стал молодой талант "шмелей" Эрлинг Холланд, который открыл счет, а после перерыва удвоил преимущество хозяев. У норвежца был шанс отличиться хет-триком, но красивый гол Эрлинга с острого угла был отменен из-за офсайда.

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Севилья в ответ смогла создать драматическую концовку, сравняв счет. Однако финальный штурм испанцев не увенчался успехом, дортмундцы выдержали нужный для себя результат.

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