"Если ваш вопрос заключается в том, доступен я для начала работы во главе сборной Германии, то мой ответ – нет. Йоги Лёв прекрасно работал там много лет. Это один из самых успешных тренеров. Я понимаю, что он хочет блеснуть на Евро, а потом эта работа будет выполнять кто-то другой. Есть много хороших немецких тренеров.

Лёв официально покинет сборную Германии после завершения Евро-2020

Я просто сказал то, что хотел после того, как в списках вариантов появилось мое имя. Я сказал "нет". И этим летом, и потом. Я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще три года по контракту в Ливерпуле. Это простое заявление. Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?

У меня были контракты в Майнце и в Боруссии Д, и я отработал их до конца, хотя мной интересовались другие немецкие клубы, в которых больше денег. Вопрос просто во времени и в деньгах. Если это не срабатывает, то не нужно терять сон из-за этого. У меня нет с этим никаких проблем.

Я совершенно не тот человек, у которого нужно спрашивать о том, кто станет лучшим преемником для Йоги Лёва. Я был очень удивлен этими новостями, как и все. Но очень много времени, чтобы найти нужного тренера", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, сегодня, 9 марта, сборная Германии объявила об уходе Йоахима Лёва после Евро-2020. Специалист возглавил команду после ЧМ-2006, на котором был помощником Юргена Клинсманна. За время работы в сборной Лев выводил Германию в финал Евро-2008, сделал бронзовым призером ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, а также выиграл ЧМ-2014 в Бразилии.

"Сюрреализм". В Португалии хотят засудить одного из самых дорогих тренеров мира, который пишет историю в 36