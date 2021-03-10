Україна

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого тренера 17-го туру. Ветеран Олександр Гладкий став найкращим гравцем ігрового дня.

Донецький Олімпік пропонує суддівську революцію в УПЛ – вотум недовіри Лучі, боротьба з маніпуляціями та власний пул арбітрів. Зоря – Динамо: скандальний Іванов з допомогою Монзуль судитимуть центральний матч 18-го туру Прем'єр-ліги.

Ліга чемпіонів

Дортмундська Борусія стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, покаравши Севілью на фоні божевілля VAR – відео голів та огляд матчу-відповіді 1/8 фіналу.

Туринський Ювентус у космічній розв'язці не дотиснув Порту та вилетів з ЛЧ – відео забитих м'ячів і огляд найцікавіших моментів третього поспіль провалу Роналду в турнірі.

Інші топ-події

Йоахім Льов офіційно покине збірну Німеччини після завершення Євро-2020. Натомість Юрген Клопп рішуче відповів на чутки щодо роботи у Бундестім після відставки Льова.

Італійський Мілан продовжить контракт зі Златаном Ібрагімовічем. Керманич Рейнджерс Стівен Джеррард відреагував на чутки про своє повернення у Ліверпуль.