Головні новини футболу 9 березня: Роналду з Ювентусом ганебно вилетів з ЛЧ, Борусія Д стала першим чвертьфіналістом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 березня.
Україна
Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого тренера 17-го туру. Ветеран Олександр Гладкий став найкращим гравцем ігрового дня.
Донецький Олімпік пропонує суддівську революцію в УПЛ – вотум недовіри Лучі, боротьба з маніпуляціями та власний пул арбітрів. Зоря – Динамо: скандальний Іванов з допомогою Монзуль судитимуть центральний матч 18-го туру Прем'єр-ліги.
Ліга чемпіонів
Дортмундська Борусія стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, покаравши Севілью на фоні божевілля VAR – відео голів та огляд матчу-відповіді 1/8 фіналу.
Туринський Ювентус у космічній розв'язці не дотиснув Порту та вилетів з ЛЧ – відео забитих м'ячів і огляд найцікавіших моментів третього поспіль провалу Роналду в турнірі.
Інші топ-події
Йоахім Льов офіційно покине збірну Німеччини після завершення Євро-2020. Натомість Юрген Клопп рішуче відповів на чутки щодо роботи у Бундестім після відставки Льова.
Італійський Мілан продовжить контракт зі Златаном Ібрагімовічем. Керманич Рейнджерс Стівен Джеррард відреагував на чутки про своє повернення у Ліверпуль.