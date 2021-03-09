Форвард Милана Златан Ибрагимович еще не намерен вешать бутсы на гвоздь.

Златан Ибрагимович будет защищать цвета "россонери" до конца сезона 2021/22, сообщает Corriere della Sera.

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Руководство клуба решило продолжить сотрудничество с 39-летним шведом, сам игрок также хочет остаться в Милане. Несмотря на почтенный возраст Златана, его зарплата по новому соглашению останется без изменений – 7 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 14 матчей, в которых отметился 14-ю голами.

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