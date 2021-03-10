Боруссия благодаря дублю Холанда выиграла выездную часть противостояния и подошла к ответному матчу в статусе фаворита на четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако у Севильи оставались хорошие шансы на камбэк, учитывая потери Дортмунда – Санчо, Геррейро, Аканджи и Рейна не успели восстановиться. Хулен Лопетеги удивил стартовым составом, поставив Оскара вместо Ракитича.

Мощный старт Севильи

Севильи нужно было забивать, поэтому она с первых минут агрессивно побежала вперед. Гости полностью захватили инициативу и наседали на чужие ворота. Конвертировать свое преимущество в удары им не удавалось, но в штрафной площади Боруссии был перманентный пожар. Защитникам Дортмунда в панике раз за разом приходилось разряжать ситуацию выносами в никуда.

Самым активным в составе Севильи был Окампос, который создавал голкиперу хозяев реальные проблемы. Они на пару с Сусо просто рвали оборону – для гола не хватало совсем немного. Подопечные Лопетеги традиционно исполняли много кроссов (15 за половину тайма) и лишь чудом не довели ни одного из них до голевого момента.

У Боруссии же не клеилось ничего. Дортмундцы даже не могли построить контратаку, не могли довести мяч до Холанда. Сам норвежец периодами опускался к собственной штрафной (там сидела вся команда) и помогал отбиваться. Преследовало впечатление, что продолжается второй тайм Классикера. Севилья душила "шмелей" не хуже, чем Бавария.

Когда гости отдавали мяч, Боруссия получала возможность построить позиционную атаку. Но это было ужасное зрелище: дортмундцы не могли связать три передачи, ошибались, обрезались и в итоге просто забрасывали вперед в надежде на ловкость Холанда.

Поворотный момент встречи

В конце первого тайма хозяева сумели забить гол, который совсем не вытекал из хода игры. Помог прессинг. Оборона Севильи ошиблась при розыгрыше мяча, Дилэйни корпусом оттер хваленного Кунде, Дауд тонко прокинул на Ройса, а капитан "под собой" нашел Холанда. Боруссия чудом вышла вперед.

Этот момент стал ключевым. Севилья после него поникла и начала нервничать, а в действиях хозяев появилась солидность. К концу первого тайма андалусийцы еще старались собраться с силами, а в начале второго вообще "поплыли" перед лицом монстра – Эрлинга Холанд. Норвежец и сам мог забить дважды, и ассистировать партнерам мог.

VAR во всей красе

Но феерия Холанда оказалась в тени безумия VAR. Дилэйни и Дауд двумя вертикальными передачами вывели Эрлинга на пространство, форвард пробежал с мячом вдоль штрафной, обыгрался с Азаром и забил роскошный гол с острого угла. Джюнейт Чакыр на видеоповторе увидел фол Холанда против Фернандо и отменил взятие ворот.

Впрочем, не отходя от экрана, арбитр посмотрел другой эпизод, который случился двумя минутами ранее. Там Кунде подталкивал в спину Холанда во время навеса с правого фланга. Пенальти! Но не выдыхайте, это не конец. Буну потянул удар Эрлинга с "точки" и добивание вплотную, однако VAR показал, что голкипер Севильи при ударе на несколько сантиметров вышел с линии. Со второй попытки Холанд переиграл марокканца. Выдыхайте.

Все решения судей правильные! Но насколько же VAR меняет футбол...

Интрига, но не более. Боруссия в четвертьфинале!

Гостям нужно было забивать 3, но восстановить картину с первого тайма им не удавалось. Холанд, в свою очередь, продолжал выбегать в острые контрвыпады и создавать шансы партнерам. Севильи немного помогли замены: де Йонг и Гомес вышли со скамейки запасных и добавили огня. Папу издалека разрядил хорошую пушку, а Люк заработал пенальти (его толкнул Джан). Эн-Несири реализовал 11-метровый и вернул интригу.

Концовка встречи прошла в равной борьбе. Севилья имела пару полумоментов, но Боруссия отвечала не хуже. В компенсированное время андалусийцы сравняли счет усилиями того же Эн-Несири, но этого было мало. Финальный штурм не спас. Судья зафиксировал ничью. Общий счет – 5:4 в пользу Дортмунда. Боруссия стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов.

Бавария – Боруссия Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда