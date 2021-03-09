На уикенд запланировано лишь 5 матчей, поскольку дерби между Рухом и Львовом перенесено на другую дату. Судейские назначения опубликованы на сайте УАФ.

13 марта, суббота

Минай – Ингулец – Сергей Бойко (Киевская обл.);

Ворскла – СК Днепр-1 – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр VAR – Денис Шурман;

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14 марта, воскресенье

Мариуполь – Колос – Александр Шандор (Львов);

Шахтер – Десна – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Николай Балакин;

Заря – Динамо – Юрий Иванов (Донецкая обл.), Арбитр VAR – Екатерина Монзуль;

Александрия – Олимпик – Олег Деревинский (Киев).

Заметим, что в прошлом туре Иванов был главным на матче Олимпик – Шахтер, который завершился скандалом и нецензурным выступлением президента хозяев Владислава Гельзина. На этот раз рефери из Донецкой области доверили центральный поединок между первой и третьей командами чемпионата.

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