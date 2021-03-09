Олимпик предлагает судейскую революцию в УПЛ – вотум недоверия Лучи, борьба с манипуляциями и собственный пул арбитров
Олимпик в своей борьбе с арбитрами не собирается ограничиваться только резкими заявлениями президента клуба Владислава Гельзина.
Дончане разослали письма всем клубам УПЛ с предложением организовать внеочередное собрание руководителей. Цель – обсуждение судейских проблем, которые стали особенно заметными в течение последних туров чемпионата. Олимпик предлагает вынести следующие три пункта:
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1. Коллективное обращение в УАФ о недоверии главе комитета арбитров Лучано Лучи.
2. Разработка программы совместных действий по недопущению манипуляций в судействе.
3. Получение права клубами участвовать в формировании пула арбитров УПЛ путем внесения изменений в соответствующие регламенты.
Напомним, Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с грубыми оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов.
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