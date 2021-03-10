Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард пока не видит себя на тренерском мостике мерсисайдцев.

"Болельщики Ливерпуля хотят видеть не меня в роли главного тренера, а Юргена Клоппа. Надеюсь, вы знаете, как сильно мы его любим.

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Мечтаю ли я как-то встать у руля Ливерпуля? Да, конечно, но не сейчас", – цитирует Джеррарда Goal.

Напомним, сейчас экс-игрок Ливерпуля возглавляет Рейнджерс, с которым досрочно завоевал золотые медали чемпионата Шотландии. Последние результаты мерсисайдцев провоцируют слухи об отставке Юргена Клоппа с поста главного тренера "красных". Напомним, немецкий специалист работает в Ливерпуле с 2015-го.

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