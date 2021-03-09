Ювентус – Порту – видео голов
23:16 - Читати українською
Ювентус принимает Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео лучших моментов матча Ювентус – Порту на "Футбол 24".
86' live
49’ Федерико Кьеза
63’ Федерико Кьеза
Сержиу Оливейра 19’
Мехди Тареми 54’
19’ Сержиу Оливейра
49’ Федерико Кьеза
54’ Мехди Тареми
63’ Федерико Кьеза
Порту неожиданно забил быстрый мяч на 19-й минуте.
Ювентус – Порту: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
"Драконам" помог соперник. Марега вошел на правый край штрафной и отдал в центр, а Тареми упал после фола Демираля – пенальти! К отметке подошел Сержиу Оливейра и уверенно развел Щенсны и мяч по разным углам.
Видео гола Оливейры:
"Старая синьора" отыгралась на старте второй половины. Это Роналду сбросил на Кьезу, а Федерико элегантно положил в верхней дальний кут!
Видео гола Кьезы:
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