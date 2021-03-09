Порту неожиданно забил быстрый мяч на 19-й минуте.

Ювентус – Порту: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Драконам" помог соперник. Марега вошел на правый край штрафной и отдал в центр, а Тареми упал после фола Демираля – пенальти! К отметке подошел Сержиу Оливейра и уверенно развел Щенсны и мяч по разным углам.

Видео гола Оливейры:

"Старая синьора" отыгралась на старте второй половины. Это Роналду сбросил на Кьезу, а Федерико элегантно положил в верхней дальний кут!

Видео гола Кьезы: