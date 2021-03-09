Гладкий стал лучшим игроком 17-го тура УПЛ
Украинский форвард "мужиков" Александр Гладкий стал первым среди всех игроков УПЛ в 17-м туре.
После опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком 17-го тура был признан 33-летний нападающий Зари Александр Гладкий, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Бомбардир обошел в голосовании одноклубника Аллахьяра Сайядманеша, а также представителей Десны Андрея Тотовицкого и Егора Картушова.
Напомним, Заря на своем поле уничтожила Львов со счетом 4:0, испортив, таким образом, дебют на тренерском мостике "сине-золотых" Анатолия Бессмертного.
Луганчане в турнирной таблице УПЛ с 32-ю очками занимают третье место, отставая от Шахтера, который идет вторым, на 2 пункта.
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