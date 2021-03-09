Бундестим точно получит нового тренера после Евро-2020, поскольку Йоахим Лёв решил покинуть команду после турнира, сообщает официальный твиттер сборной Германии.

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Отметим, что Лёв попросил досрочно завершить действие контракта. Соглашение было рассчитано до конца ЧМ-2022, но Немецкий футбольный союз удовлетворил просьбу тренера. Имя преемника Лёва пока неизвестно, однако одним из лидеров на должность раньше называли Юргена Клоппа.

Специалист возглавил команду после ЧМ-2006, на котором был помощником Юргена Клинсманна. За время работы в сборной Лёв выводил Германию в финал Евро-2008, сделал бронзовым призером ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, а также выиграл ЧМ-2014 в Бразилии.

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