Всеукраинское объединение тренеров решило, кто из наставников клубов УПЛ заслужил стать лучшим в прошлом туре чемпионата Украины.

Экспертный совет Всеукраинского объединения тренеров, проанализировав 17-й тур украинской Премьер-лиги, определил лучшего среди 14-ти наставников.

Рух – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча

Победителем в голосовании стал тренер Десны Александр Рябоконь, сообщает официальный сайт организации. Средний балл 57-летнего специалиста за поединок против Руха составляет солидные 4,6 балла из максимальных 5.

Напомним, черниговцы разгромили львовян 4:0 и закрепились на четвертой строчке турнирной таблицы. После 17-ти туров в активе Десны 30 очков. От лидера – Динамо – подопечные Рябоконя отстают на 10 пунктов.

Десна разгромила Рух и вернула себе четвертое место