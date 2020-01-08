Главные новости футбола 7 января: Манчестер Сити победил МЮ в дерби, легионеры Динамо на пути в другие клубы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 января.

Англия

Манчестер Сити обыграл Ман Юнайтед в первом поединке 1/2 финала Кубка английской лиги 2019/20. Еще в первом тайме подопечные Гвардиолы забили трижды – шедевр Бернарду Силвы стал украшением игры на Олд Траффорд, а хозяева один из голов забили в свои ворота. Во втором тайме гол Рашфорда все же оставил МЮ определенные шансы перед ответным матчем, который пройдет 29 января – смотрите видеообзор игры.

Александр Зинченко после дебютного забитого мяча в сезоне оказался вне заявки, не попав даже в список резервистов.

Трансферы

Галатасарай хочет перехватить Бенито у Динамо – агент прокомментировал информацию турецких СМИ. Также киевляне хотят избавиться от Тамаша Кадара и практически попрощались с Сидклеем, который уже тренируется с другой командой.

Шахтер интересуется Богданом Михайличенко – бывшим защитником Динамо, который стал частью трансфера Александра Караваева из Зари. В текущем сезоне Михайличенко является одним из лидеров луганской команды.

Марио Гетце покинет Боруссию Д на правах свободного агента. Чемпион мира-2014 не желает уменьшать свои финансовые аппетиты и не будет продлевать контракт с клубом.

Скандальный Арда Туран прекратил сотрудничество с Истанбул Башакшехиром. Контракт турка все еще принадлежит Барселоне.

Другие главные события

Форвард Ливерпуля Садио Мане стал лучшим игроком Африки в 2019 году. Он опередил своего одноклубника Мохамеда Салаха и Рияда Мареза из Манчестер Сити.

Андрей Лунин попал в сборную Ла Лиги. Правда, со знаком "минус". Украинец дальше не получает игровой практики и оказался среди игроков, которые больше всего разочаровали в первой части сезона.

Барселона понесла значительные потери накануне Суперкубка Испании.