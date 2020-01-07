Барселона объявила заявку на Суперкубок Испании – три звездных игрока основы вне состава

Барселона продолжает подготовку к началу борьбы за Суперкубок Испании.
В финальный список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию, не попали вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Артур и вингер Усман Дембеле. Все трое продолжают реабилитацию после полученных повреждений.
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Вратари: Нету, Иньяки Пенья, Тэнасе;
Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Ваге, Араухо;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Перес, Пуч, Фати, Кольядо;
Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн.
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Напомним, в 1/2 финала Суперкубка Испании Барселоны сыграет с мадридским Атлетико. Поединок запланирован на 9 января. Начало матча в 21:00.