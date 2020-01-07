toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Шахтер заинтересовался защитником Зари Михайличенко, – СМИ

7 января 06:30 959 Читати українською
Шахтер заинтересовался защитником Зари Михайличенко, – СМИ
Богдан Михайличенко / фото из открытых источников

"Горняки" рассматривают вариант с подписанием флангового игрока Зари.

Донецкий клуб заинтересован в приобретении 21-летнего футболиста, информирует ua.tribuna.com.

Соболь: В Шахтере у меня вообще нет шансов – я уже три года не ездил на сборы

Отметим, что Михайличенко перешел в Зарю летом 2019 из Динамо. Он является воспитанником киевского клуба – Михайличенко сыграл один матч за первую команду "бело-синих".

К слову, в текущем сезоне универсальный флановий игрок провел за Зарю 17 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
903
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
9
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук