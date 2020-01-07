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Гетце покинет Боруссию Д – у чемпиона мира заоблачные финансовые аппетиты

7 января 12:04 593 Читати українською
Гетце покинет Боруссию Д – у чемпиона мира заоблачные финансовые аппетиты
Марио Гетце / Getty images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце не планирует продолжать карьеру в составе "шмелей".

Гетце доиграет сезон-2019/20 в Боруссии и следующим летом покинет команду, сообщает BILD. По информации издания, сторонам не удается договориться об условиях продления контракта. Боруссия готова предложить новое соглашение только при условии существенного уменьшения зарплаты (сейчас чемпион мира 2014 зарабатывает около 10 млн евро в год, Дортмунд предлагает 7 млн).

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Спортивный директор Боруссии Майкл Цорк подтвердил, что ведет переговоры с отцом футболиста Юргеном Гетце: "Мы продолжаем наши дискуссии, но договоренности нет".

Отмечается, что Марио настроен отработать свой контракт до конца и летом уйти свободным агентом, что позволит получить в новом клубе не только высокую зарплату, но и солидные комиссионные.

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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Марио Гётце Марио Гётце Михаэль Цорк
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