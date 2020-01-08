Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: неготовность "дьяволов" к топ-матчам, Менди снова не впечатляет, а Марез – MVP дерби

В рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед потерпел болезненное поражение от Манчестер Сити (1:3). Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Манчестер Сити пытался взять реванш за болезненное домашнее поражение в дерби в чемпионате, а заодно сделать весомую заявку на выход в финал Кубка Лиги. Александр Зинченко в этом деле помощником не был – украинец приехал на игру, однако даже не попал в заявку. На его позиции появился Бенджамен Менди.

Первая треть первого тайма моментами не порадовала, хотя динамика поединка давала надежду на хороший матч. Манчестер Сити качественно держал мяч, а Манчестер Юнайтед неплохо прессинговал – на 8-й минуте это вылилось в классную контратаку "дьяволов" через правый фланг. Рашфорд получил передачу от Гринвуда, переиграл в штрафной Отаменди и прострелил, однако Фернандиньо выбил мяч; Фред попытался сыграть на добивании, но его выстрел метров с 20-ти пришёлся в партнера в офсайде. На 11-й же Ферна спас "горожан", выбив "круглого" из-под ног Рашфорда, который ворвался в штрафную.

Шедевр Бернарду и курьезный автогол в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3

Подопечные Пепа Гвардиолы перехватили инициативу в середине первого тайма. Ещё в начале 10-х минут стало заметно, что гости откровенно отобрали мяч у МЮ, а на 17-й это привело к шедевральному голу Бернарду Силвы – португалец получил передачу от Уокера, сместился в центр и нанёс мощный удар метров с 23- х точно в дальнюю девятку!

"Дьяволов" колыхнуло, и уже на 21-й Сити приблизился ко второму взятию ворот: Марез переиграл Фреда, ворвался в штрафную и попытался пробить, но выстрел заблокировали. На 24-й же Уокер обыгрался в стеночку с Де Брюйне и выкатил мяч в центр штрафной под удар Стерлингу – Рахим попал в защитника, а с добиванием у него не сложилось.

Команда Уле-Гуннара Сульшера смогла несколько выровнять игру, огрызнувшись рядом неплохих атак и стандартов, однако до реальной остроты дело не доходило. Сити за это больно наказал: на 33-й минуте "горожане" выскочили в контрвыпад с разрезным пасом Бернарду Силвы на ход Марезу, который вывалился один-на-один с Де Хеа и переиграл его в ближнем бою – 0:2.

Манчестер Юнайтед в ответ создал момент на 36-й, однако снова подвело исполнение – Гринвуд выстрелил с линии штрафной после хорошей скидки от Лингарда, но мяч срезался с ноги Мейсона.

Сити наказал принципиального соперника ещё раз: на 39-й минуте Де Брюйне сбросил "круглого" в центр на Бернарду Силву, который тут же вывел Мареза один-на-один с Де Хеа – его пытался остановить Уильямс, но Рияд успел протолкнуть мяч влево на де Брюйне. Кевин же легко убрал Джонса и выстрелил, Де Хеа парировал, но мяч срикошетил в Перрейру, влетев в пустые ворота – 0:3. На 43-й минуте мог и четвёртый гол прилететь, однако Стерлинг при попытке замкнуть прострел Мареза ударом метров с десяти умудрился не попасть по мячу.

На старте второго тайма "дьяволы" сделали попытку камбэка, но ничего, кроме слабого удара Уильямса метров с 15-ти на 47-й минуте, создать не удалось. Сити быстро перехватил инициативу, уже на 50-х организовав два классных момента: сначала де Брюйне вывел Стерлинга на ударную позицию на линии штрафной (выстрел заблокировали), а затем Марез принял диагональ, вошел на правый край и пробил в ближний угол – штанга сыграла за МЮ! Следующий опасный момент возник только через 14 минут, хотя предпосылки возникали неплохие: хозяева на 63-й получили стандарт недалеко от ворот (Рашфорд пробил выше), а Де Брюйне на 61-й стрелял метров с 20-ти (удар накрыли).

В середине второго тайма игра раскрылась. Первый удар нанесли гости: на 68-й минуте Марез вывалился на правый край штрафной и мощно выстрелил в дальний угол – Де Хеа парировал! Ответ МЮ прилетел буквально спустя две минуты: Рашфорд открылся в зоне перед штрафной и получил своевременную передачу от Гринвуда, после чего вышел на свидание с Браво, выстрелив в дальний угол – 1:3!

Впрочем, "горожане" тут же могли закрыть интригу: на 72-й Стерлинг ворвался на левый край штрафной и выкатил передачу на линию Марезу – Рияд положил порпус и пробил по центру, однако Де Хеа поймал мяч!

Насколько быстро игра раскрылась, настолько быстро она и затихла. Еще до 80-х минут команды перешли в фазу позиционной борьбы, в которой были только замены, фолы и карточки. У Сити ещё и Де Брюйне травмировался, но особых проблем с контролем игры у гостей не возникало – единственный опасный момент в эндшпиле встречи произошел аж на 88-й минуте, когда Браво неуверенно перевёл на угловой дальний удар Рашфорда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "горожан". МЮ попытается спастись в ответном матче, который пройдёт на Этихаде 29 января.

Юнайтед не готов драться за трофеи

Неожиданно мощная победа "дьяволов" месяц назад после столь же уверенной победы над Тоттенхэмом заставила относиться к нынешнему коллективу Сульшера, как к "грозе авторитетов". Впрочем, уже в новом году Манчестер Юнайтед доказал, что оптимистический взгляд в будущее "красных" далёк от реального положения дел – команда легко уступила сырому Арсеналу и не смогла переиграть Вулверхэмптон. Полуфинал Кубка лиги против Манчестер Сити окончательно развеял призрачные надежды на возвращение в элитную английскую когорту уже в текущем сезоне.

Сити забил три гола и благодаря Стерлингу не забил минимум ещё два – и это только в первом тайме. Второй подопечные Гвардиолы провели спокойнее, в то время как у МЮ нельзя вспомнить ни одного по-настоящему голевого момента, кроме самого гола Рашфорда. Манчестер Юнайтед катастрофически не хватало остроты у чужих ворот: из пределов штрафной прошло всего три удара, из которых один стал точным, другой слабо полетел в руки Браво, а третий вообще отправился куда-то в район углового флажка. У "горожан" столько же выстрелов прошло с шести метров, а единственным дальним стал шедевральный гол Бернарду Силвы.

Возникают серьёзные вопросы к действиям Сульшера в первом тайме. Во-первых, он напоминал поединок на Этихаде при счёте 0:2 и 1:2, когда Сити пришлось идти в атаку большими силами. Одним из эффективных решений Гвардиолы стала отправка Уокера в глубокие рейды по флангу – на Олд Траффорд из них прилетел заблокированный удар Стерлинга с 11 метров и гол Бернарду Силвы. К этому Юнайтед почему-то оказался не готов.

Другим странным моментом стали две голевые контратаки, которые прошли просто под копирку – скидка в центр и разрезной пас в касание от Бернарду Силвы на Мареза. Вообще, линия Де Брюйне-Марез-Бернарду Силва не получила должной оппозиции – на троих у них 10 ударов (5 в створ), 6 пасов под удар, 9 обводок (6 успешных) и 14 победных единоборств из 31-го. Стоит не забывать и о Стерлинге, который четыре раза оказывался на ударной позиции. Лидеры "горожан" чувствовали себя вольготно.

В конце концов, следует отметить разницу в классе. Бернарду Силва исполнил шедевр с 23-х метров первым же ударом, в то время как Гринвуд с 19-ти стрелял куда-то в район углового флажка, а Уильямс с левого края штрафной катил прямо в руки Браво. В конце концов, когда капитаном Манчестер Юнайтед в дерби против монстра выступает 22-летний нападающий, говорить не о чем. "Красным" катастрофически не хватает класса, звёздности, хладнокровия и солидности – это касается как кадров на поле, так и тренеров с руководством.

В середине чемпионата агрессивная молодёжь с начинающим коучем может шокировать коллективы уровня Манчестер Сити в первые полчаса, но когда дело доходит до ключевого поединка – всё становится на свои места. Даже Вулверхэмптон не поддался Манчестер Юнайтед в Кубке Англии, а "горожане" в Кубке лиги просто размазали команду Сульшера минут за двадцать. В этом нет ничего постыдного – просто клубы прямо сейчас находятся на разных планетах.

Для Зинченко борьба продолжается

Александр Зинченко вполне прогнозируемо не попал в заявку. Манчестер Сити провёл третий матч подряд в режиме игры через два дня на третий, а до того дважды сыграл с паузами всего в сутки. Дикий режим заставляет Гвардиолу тасовать состав – сначала выходит Зинченко, потом Менди, затем снова Александр. Несколько тревожит лишь тот факт, что украинцу достались матчи против Шеффилда и Порт Вейла, а француза ставили на Эвертон и Манчестер Юнайтед – впрочем, проблема может крыться в банальном чередовании.

"Красные дьяволы" особенно сильно давили на фланг Менди (47% атак), но ничего серьёзнее момента на 8-й минуте не создали – да и тот стал острым благодаря обыгрышу Отаменди, а не какой-то ошибке Бена. Первый серьёзный фейл был допущен на 69-й минуте, сразу завершившись взятием ворот: между Отаменди и Менди открылась огромная щель, в которую влетел Рашфорд – в принципе, Бенджамен должен был её заметить и прикрыть, хотя в целом ситуация выглядела довольно фаталистично. Француз изначально поддерживал атаку в высокой позиции, поэтому после обрезки в центре шансов остановить контрвыпад было очень мало – фулбек банально не успевал.

Заметной поддержки впереди фулбек не оказал, хотя 35% своих атак "горожане" провели именно через левый фланг. Общая статистика француза также ничем не впечатляет: всего два победных единоборства из четырёх, один отбор при двух попытках, один перехват и одна успешная обводка при 12 потерях мяча и 89% точности передач – при этом Менди не отдавал пасов под удар. Not greate, not terrible.

Британская пресса достаточно скептично настроена по отношению к Менди. Daily Mail, Manchester Evening News, Man City Square и Sky Sports наградили француза низкими баллами, а The Guardian дал Бену посредственную "семёрку". Все издания сходятся на том, что француз плохо начал, но потом подтянулся – в целом же, матч для него оказался блеклым. На статистических порталах Whoscored и Sofascore у фулбека также посредственные 6,7 и 6,8 соответственно.

Учитывая такой футбол, можно сказать, что для Зинченко борьба продолжается. Следующий поединок "горожан" состоится уже на выходных – соперником будет Астон Вилла, которая может стать хорошим экзаменом для украинца. Если Менди появится в основе даже в Бирмингеме, то это уже станет серьёзным звоночком. В целом же, оба фулбека идут примерно на равных, хотя заметно, что Александра пресса любит чуточку больше.

Рияд Марез – MVP матча

Алжирский вингер Манчестер Сити провел один из лучших своих матчей в футболке "синих". На его счету гол и ключевой пас на Де Брюйне перед третьим взятием ворот, а также попадание в штангу – уже этого могло бы быть достаточно для того, чтобы стать лучшим. Впрочем, наиболее ярко про его перформанс скажет эта картинка со статистикой.

У Мареза также три попытки отбора, две из которых были удачными – одна у своей штрафной, а другая в чужой. Неудивительно, что Whoscored и Sofascore дружно признали его лучшим футболистом встречи, хотя британская пресса самые высокие оценки отдала Бернарду Силве – журналистов поразили ассист, начатая контратака при втором голе и шедевр на 17-й минуте. Впрочем, по другим статистическим показателям Марез гораздо эффективнее.

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