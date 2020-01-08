toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: неготовность "дьяволов" к топ-матчам, Менди снова не впечатляет, а Марез – MVP дерби

8 января 04:56 811 Читати українською
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: неготовность "дьяволов" к топ-матчам, Менди снова не впечатляет, а Марез – MVP дерби
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3
Михаил Юхименко Михаил Юхименко

В рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед потерпел болезненное поражение от Манчестер Сити (1:3). Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Манчестер Сити пытался взять реванш за болезненное домашнее поражение в дерби в чемпионате, а заодно сделать весомую заявку на выход в финал Кубка Лиги. Александр Зинченко в этом деле помощником не был – украинец приехал на игру, однако даже не попал в заявку. На его позиции появился Бенджамен Менди.

Первая треть первого тайма моментами не порадовала, хотя динамика поединка давала надежду на хороший матч. Манчестер Сити качественно держал мяч, а Манчестер Юнайтед неплохо прессинговал – на 8-й минуте это вылилось в классную контратаку "дьяволов" через правый фланг. Рашфорд получил передачу от Гринвуда, переиграл в штрафной Отаменди и прострелил, однако Фернандиньо выбил мяч; Фред попытался сыграть на добивании, но его выстрел метров с 20-ти пришёлся в партнера в офсайде. На 11-й же Ферна спас "горожан", выбив "круглого" из-под ног Рашфорда, который ворвался в штрафную.

Шедевр Бернарду и курьезный автогол в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3

Подопечные Пепа Гвардиолы перехватили инициативу в середине первого тайма. Ещё в начале 10-х минут стало заметно, что гости откровенно отобрали мяч у МЮ, а на 17-й это привело к шедевральному голу Бернарду Силвы – португалец получил передачу от Уокера, сместился в центр и нанёс мощный удар метров с 23- х точно в дальнюю девятку!

"Дьяволов" колыхнуло, и уже на 21-й Сити приблизился ко второму взятию ворот: Марез переиграл Фреда, ворвался в штрафную и попытался пробить, но выстрел заблокировали. На 24-й же Уокер обыгрался в стеночку с Де Брюйне и выкатил мяч в центр штрафной под удар Стерлингу – Рахим попал в защитника, а с добиванием у него не сложилось.

Команда Уле-Гуннара Сульшера смогла несколько выровнять игру, огрызнувшись рядом неплохих атак и стандартов, однако до реальной остроты дело не доходило. Сити за это больно наказал: на 33-й минуте "горожане" выскочили в контрвыпад с разрезным пасом Бернарду Силвы на ход Марезу, который вывалился один-на-один с Де Хеа и переиграл его в ближнем бою – 0:2.

Манчестер Юнайтед в ответ создал момент на 36-й, однако снова подвело исполнение – Гринвуд выстрелил с линии штрафной после хорошей скидки от Лингарда, но мяч срезался с ноги Мейсона.

Сити наказал принципиального соперника ещё раз: на 39-й минуте Де Брюйне сбросил "круглого" в центр на Бернарду Силву, который тут же вывел Мареза один-на-один с Де Хеа – его пытался остановить Уильямс, но Рияд успел протолкнуть мяч влево на де Брюйне. Кевин же легко убрал Джонса и выстрелил, Де Хеа парировал, но мяч срикошетил в Перрейру, влетев в пустые ворота – 0:3. На 43-й минуте мог и четвёртый гол прилететь, однако Стерлинг при попытке замкнуть прострел Мареза ударом метров с десяти умудрился не попасть по мячу.

На старте второго тайма "дьяволы" сделали попытку камбэка, но ничего, кроме слабого удара Уильямса метров с 15-ти на 47-й минуте, создать не удалось. Сити быстро перехватил инициативу, уже на 50-х организовав два классных момента: сначала де Брюйне вывел Стерлинга на ударную позицию на линии штрафной (выстрел заблокировали), а затем Марез принял диагональ, вошел на правый край и пробил в ближний угол – штанга сыграла за МЮ! Следующий опасный момент возник только через 14 минут, хотя предпосылки возникали неплохие: хозяева на 63-й получили стандарт недалеко от ворот (Рашфорд пробил выше), а Де Брюйне на 61-й стрелял метров с 20-ти (удар накрыли).

В середине второго тайма игра раскрылась. Первый удар нанесли гости: на 68-й минуте Марез вывалился на правый край штрафной и мощно выстрелил в дальний угол – Де Хеа парировал! Ответ МЮ прилетел буквально спустя две минуты: Рашфорд открылся в зоне перед штрафной и получил своевременную передачу от Гринвуда, после чего вышел на свидание с Браво, выстрелив в дальний угол – 1:3!

Впрочем, "горожане" тут же могли закрыть интригу: на 72-й Стерлинг ворвался на левый край штрафной и выкатил передачу на линию Марезу – Рияд положил порпус и пробил по центру, однако Де Хеа поймал мяч!

Насколько быстро игра раскрылась, настолько быстро она и затихла. Еще до 80-х минут команды перешли в фазу позиционной борьбы, в которой были только замены, фолы и карточки. У Сити ещё и Де Брюйне травмировался, но особых проблем с контролем игры у гостей не возникало – единственный опасный момент в эндшпиле встречи произошел аж на 88-й минуте, когда Браво неуверенно перевёл на угловой дальний удар Рашфорда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "горожан". МЮ попытается спастись в ответном матче, который пройдёт на Этихаде 29 января.

Юнайтед не готов драться за трофеи

Неожиданно мощная победа "дьяволов" месяц назад после столь же уверенной победы над Тоттенхэмом заставила относиться к нынешнему коллективу Сульшера, как к "грозе авторитетов". Впрочем, уже в новом году Манчестер Юнайтед доказал, что оптимистический взгляд в будущее "красных" далёк от реального положения дел – команда легко уступила сырому Арсеналу и не смогла переиграть Вулверхэмптон. Полуфинал Кубка лиги против Манчестер Сити окончательно развеял призрачные надежды на возвращение в элитную английскую когорту уже в текущем сезоне.

Сити забил три гола и благодаря Стерлингу не забил минимум ещё два – и это только в первом тайме. Второй подопечные Гвардиолы провели спокойнее, в то время как у МЮ нельзя вспомнить ни одного по-настоящему голевого момента, кроме самого гола Рашфорда. Манчестер Юнайтед катастрофически не хватало остроты у чужих ворот: из пределов штрафной прошло всего три удара, из которых один стал точным, другой слабо полетел в руки Браво, а третий вообще отправился куда-то в район углового флажка. У "горожан" столько же выстрелов прошло с шести метров, а единственным дальним стал шедевральный гол Бернарду Силвы.

Возникают серьёзные вопросы к действиям Сульшера в первом тайме. Во-первых, он напоминал поединок на Этихаде при счёте 0:2 и 1:2, когда Сити пришлось идти в атаку большими силами. Одним из эффективных решений Гвардиолы стала отправка Уокера в глубокие рейды по флангу – на Олд Траффорд из них прилетел заблокированный удар Стерлинга с 11 метров и гол Бернарду Силвы. К этому Юнайтед почему-то оказался не готов.

Другим странным моментом стали две голевые контратаки, которые прошли просто под копирку – скидка в центр и разрезной пас в касание от Бернарду Силвы на Мареза. Вообще, линия Де Брюйне-Марез-Бернарду Силва не получила должной оппозиции – на троих у них 10 ударов (5 в створ), 6 пасов под удар, 9 обводок (6 успешных) и 14 победных единоборств из 31-го. Стоит не забывать и о Стерлинге, который четыре раза оказывался на ударной позиции. Лидеры "горожан" чувствовали себя вольготно.

В конце концов, следует отметить разницу в классе. Бернарду Силва исполнил шедевр с 23-х метров первым же ударом, в то время как Гринвуд с 19-ти стрелял куда-то в район углового флажка, а Уильямс с левого края штрафной катил прямо в руки Браво. В конце концов, когда капитаном Манчестер Юнайтед в дерби против монстра выступает 22-летний нападающий, говорить не о чем. "Красным" катастрофически не хватает класса, звёздности, хладнокровия и солидности – это касается как кадров на поле, так и тренеров с руководством.

В середине чемпионата агрессивная молодёжь с начинающим коучем может шокировать коллективы уровня Манчестер Сити в первые полчаса, но когда дело доходит до ключевого поединка – всё становится на свои места. Даже Вулверхэмптон не поддался Манчестер Юнайтед в Кубке Англии, а "горожане" в Кубке лиги просто размазали команду Сульшера минут за двадцать. В этом нет ничего постыдного – просто клубы прямо сейчас находятся на разных планетах.

Для Зинченко борьба продолжается

Александр Зинченко вполне прогнозируемо не попал в заявку. Манчестер Сити провёл третий матч подряд в режиме игры через два дня на третий, а до того дважды сыграл с паузами всего в сутки. Дикий режим заставляет Гвардиолу тасовать состав – сначала выходит Зинченко, потом Менди, затем снова Александр. Несколько тревожит лишь тот факт, что украинцу достались матчи против Шеффилда и Порт Вейла, а француза ставили на Эвертон и Манчестер Юнайтед – впрочем, проблема может крыться в банальном чередовании.

"Красные дьяволы" особенно сильно давили на фланг Менди (47% атак), но ничего серьёзнее момента на 8-й минуте не создали – да и тот стал острым благодаря обыгрышу Отаменди, а не какой-то ошибке Бена. Первый серьёзный фейл был допущен на 69-й минуте, сразу завершившись взятием ворот: между Отаменди и Менди открылась огромная щель, в которую влетел Рашфорд – в принципе, Бенджамен должен был её заметить и прикрыть, хотя в целом ситуация выглядела довольно фаталистично. Француз изначально поддерживал атаку в высокой позиции, поэтому после обрезки в центре шансов остановить контрвыпад было очень мало – фулбек банально не успевал.

Заметной поддержки впереди фулбек не оказал, хотя 35% своих атак "горожане" провели именно через левый фланг. Общая статистика француза также ничем не впечатляет: всего два победных единоборства из четырёх, один отбор при двух попытках, один перехват и одна успешная обводка при 12 потерях мяча и 89% точности передач – при этом Менди не отдавал пасов под удар. Not greate, not terrible.

Британская пресса достаточно скептично настроена по отношению к Менди. Daily Mail, Manchester Evening News, Man City Square и Sky Sports наградили француза низкими баллами, а The Guardian дал Бену посредственную "семёрку". Все издания сходятся на том, что француз плохо начал, но потом подтянулся – в целом же, матч для него оказался блеклым. На статистических порталах Whoscored и Sofascore у фулбека также посредственные 6,7 и 6,8 соответственно.

Учитывая такой футбол, можно сказать, что для Зинченко борьба продолжается. Следующий поединок "горожан" состоится уже на выходных – соперником будет Астон Вилла, которая может стать хорошим экзаменом для украинца. Если Менди появится в основе даже в Бирмингеме, то это уже станет серьёзным звоночком. В целом же, оба фулбека идут примерно на равных, хотя заметно, что Александра пресса любит чуточку больше.

Рияд Марез – MVP матча

Алжирский вингер Манчестер Сити провел один из лучших своих матчей в футболке "синих". На его счету гол и ключевой пас на Де Брюйне перед третьим взятием ворот, а также попадание в штангу – уже этого могло бы быть достаточно для того, чтобы стать лучшим. Впрочем, наиболее ярко про его перформанс скажет эта картинка со статистикой.

У Мареза также три попытки отбора, две из которых были удачными – одна у своей штрафной, а другая в чужой. Неудивительно, что Whoscored и Sofascore дружно признали его лучшим футболистом встречи, хотя британская пресса самые высокие оценки отдала Бернарду Силве – журналистов поразили ассист, начатая контратака при втором голе и шедевр на 17-й минуте. Впрочем, по другим статистическим показателям Марез гораздо эффективнее.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
931
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Главное Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Статьи Михаил Юхименко Кубок английской лиги 2019/20 Кубок английской лиги Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Бенжамен Менди Бенжамен Менди
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
34
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук