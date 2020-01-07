Галатасарай хочет перехватить Бенито у Динамо несмотря на согласованный контракт – агент прокомментировал информацию СМИ

Одиозный футбольный агент Дмитрий Селюк однозначно высказался относительно попыток Галатасарая перехватить нигерийского форварда Бенито из-под носа у Динамо.

"Приятно, что за Бенито ведут борьбу Галатасарай и Динамо Киев. А российские клубы, мягко говоря, спят. Но хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским Динамо. На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться к Динамо. В том числе Галатасарай.

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Турки хотят закидать нас деньгами, но мы не продаемся. Ни Галатасарай, ни какой-либо другой клуб сегодня не может даже вести переговоры с Бенито, поскольку у него контракт с Динамо. А в случае ведения переговоров Галатасарай просто лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут пытаться повлиять на Бенито различными способами.

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Галатасарай не сможет перехватить Бенито из-под носа у Динамо, независимо от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может отозваться для Галатасарая большими проблемами", – сказал Селюк в интервью изданию Sport24.

Напомним, сегодня в турецких СМИ появилась информация о желании Галатасарая перехватить Бенито у киевского Динамо, с которым нигерийский форвард 3 января согласовал контракт. Вингеру осталось лишь пройти медобследование, которое запланировано на 10 января. Тогда же соглашение будет оформлено официально. Ранее Бенито выступал за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Минск (Беларусь) и Тамбов (Россия). Имеет опыт выступлений за Нигерию U-23, цвета которой защищал на КАН-2019.

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