Сидклей уже тренируется с Коринтиансом – защитник Динамо согласился на снижение зарплаты

Похоже, переход Сидклея в бразильский Коринтианс неизбежен. Защитник Динамо уже тренируется с новой командой.

Левый защитник Динамо Сидклей, очевидно, продолжит карьеру в Коринтиансе. 26-летний защитник уже согласовал условия личного контракта, а киевляне получат за годичную аренду латераля 600 тысяч евро. Кроме того, "тимау" получат право выкупа Сидклея за 4,4 млн евро, информирует Globo Esporte.

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Как отмечает издание, защитник уже посетил консульство США в Бразилии с целью получения визы для участия в турнире, который пройдет во Флориде. Также Сидклей, который в сезоне 2019/20 не провёл ни одного официального матча за Динамо, согласился на снижение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Кроме того, по информации журналиста Марко Белло, Сидклей уже прошел медобследование и тренируется вместе с игроками Коринтианса.

Бразилец перешел в Динамо летом 2018 года и выиграл с "бело-синими" Суперкубок Украины.

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