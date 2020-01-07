toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Сидклей уже тренируется с Коринтиансом – защитник Динамо согласился на снижение зарплаты

7 января 22:42 243 Читати українською
Сидклей уже тренируется с Коринтиансом – защитник Динамо согласился на снижение зарплаты
Сидклей / ФК Динамо

Похоже, переход Сидклея в бразильский Коринтианс неизбежен. Защитник Динамо уже тренируется с новой командой.

Левый защитник Динамо Сидклей, очевидно, продолжит карьеру в Коринтиансе. 26-летний защитник уже согласовал условия личного контракта, а киевляне получат за годичную аренду латераля 600 тысяч евро. Кроме того, "тимау" получат право выкупа Сидклея за 4,4 млн евро, информирует Globo Esporte.

Тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея из Динамо – его партнером по обороне станет экс-игрок Карпат

Как отмечает издание, защитник уже посетил консульство США в Бразилии с целью получения визы для участия в турнире, который пройдет во Флориде. Также Сидклей, который в сезоне 2019/20 не провёл ни одного официального матча за Динамо, согласился на снижение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Кроме того, по информации журналиста Марко Белло, Сидклей уже прошел медобследование и тренируется вместе с игроками Коринтианса.

Бразилец перешел в Динамо летом 2018 года и выиграл с "бело-синими" Суперкубок Украины.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1545
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Главное Трансферы Динамо Киев Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Коринтианс Коринтианс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
7
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук