Мане – лучший игрок Африки-2019: CAF объявила победителей в различных номинациях

Состоялась церемония награждения лучших футболистов Африки в прошлом году.

Форвард Ливерпуля Садио Мане стал лучшим игроком Африки в 2019 году, сообщает официальный сайт местной конфедерации.

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Претендовали на награду также египтянин Мохамед Салах и алжирский хавбек Манчестер Сити Рияд Марез.

Также на церемонии была представлена символическая сборная африканского континента.

Автором лучшего гола признали Рияда Мареза в полуфинальном матче КАН-2019 против сборной Нигерии (2:1).

things that make a goal special



Difficulty

Execution

Importance#RiyadMahrez's free kick strike in the #TotalAFCON semi-finals was otherworldly #CAFAwards2019 pic.twitter.com/euLrXHx0FY — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020 Защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими забрал награду лучшего молодого игрока. Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year!



Much more to come from this young star #CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

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