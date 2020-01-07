Мане – лучший игрок Африки-2019: CAF объявила победителей в различных номинациях

Состоялась церемония награждения лучших футболистов Африки в прошлом году.
Форвард Ливерпуля Садио Мане стал лучшим игроком Африки в 2019 году, сообщает официальный сайт местной конфедерации.
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Претендовали на награду также египтянин Мохамед Салах и алжирский хавбек Манчестер Сити Рияд Марез.
Также на церемонии была представлена символическая сборная африканского континента.
Автором лучшего гола признали Рияда Мареза в полуфинальном матче КАН-2019 против сборной Нигерии (2:1).
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