Туран досрочно покинул Истанбул – скандальный турок вернется в Барселону

Полузащитник Арда Туран досрочно прекратил свою аренду в турецком Истанбуле.

Туран встретился президентом Истанбула и договорился о прекращении сотрудничества, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

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Контракт футболиста принадлежит Барселоне, а Истанбул сначала арендовал игрока на один сезон, но теперь футболист вернется в каталонский клуб на полгода раньше. Следующим летом турок может стать свободным агентом.

Отмечается, что Туран или продолжит выступать в Барселоне, или найдет себе новый клуб. Сообщалось, что в услугах 32-летнего хавбека заинтересован Галатасарай.

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