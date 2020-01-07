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Туран досрочно покинул Истанбул – скандальный турок вернется в Барселону

7 января 13:21 356 Читати українською
Туран досрочно покинул Истанбул – скандальный турок вернется в Барселону
Арда Туран / фото из соцсетей

Полузащитник Арда Туран досрочно прекратил свою аренду в турецком Истанбуле.

Туран встретился президентом Истанбула и договорился о прекращении сотрудничества, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

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Контракт футболиста принадлежит Барселоне, а Истанбул сначала арендовал игрока на один сезон, но теперь футболист вернется в каталонский клуб на полгода раньше. Следующим летом турок может стать свободным агентом.

Отмечается, что Туран или продолжит выступать в Барселоне, или найдет себе новый клуб. Сообщалось, что в услугах 32-летнего хавбека заинтересован Галатасарай.

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