Шедевр Бернарду и курьезный автогол в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3

Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.

Действующий чемпион Англии уже в первой половине игры снял вопрос о победителе поединка на Олд Траффорд.

Зинченко и Ярмоленко узнали соперников в Кубке Англии – результаты жеребьевки

Открыл счет Бернарду Силва красивым ударом в дальнюю девятку. Вскоре Рияд Марез удвоил преимущество "горожан". Перед свистком на перерыв хавбек МЮ Андреас Перейра решил приобщиться к успеху Сити и автоголом довел счет до разгромного.

Во втором тайме хозяевам хватило сил только на гол престижа, что все равно практически не воскресает интригу в ответном матче.

Манчестер Сити уверенно переиграл Манчестер Юнайтед в первом полуфинале Кубка лиги – Зинченко не было даже в заявке