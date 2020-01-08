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Шедевр Бернарду и курьезный автогол в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3

8 января 00:13 1184 Читати українською
Шедевр Бернарду и курьезный автогол в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити / Фото ФК МЮ

Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Действующий чемпион Англии уже в первой половине игры снял вопрос о победителе поединка на Олд Траффорд.

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Открыл счет Бернарду Силва красивым ударом в дальнюю девятку. Вскоре Рияд Марез удвоил преимущество "горожан". Перед свистком на перерыв хавбек МЮ Андреас Перейра решил приобщиться к успеху Сити и автоголом довел счет до разгромного.

Во втором тайме хозяевам хватило сил только на гол престижа, что все равно практически не воскресает интригу в ответном матче.

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