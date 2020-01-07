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Лунин попал в сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги

7 января 11:22 296 Читати українською
Лунин попал в сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Испанская газета "Marca" презентовала символическую сборную разочарований первой половины сезона чемпионата Испании.

Место в воротах символической сборной занял украинский голкипер Реала Андрей Лунин, который выступает в аренде за Вальядолид.

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Также в состав команды попал полузащитник Атлетико Жоау Фелиш, за которого мадридцы заплатили Бенфике 126 млн евро.

Сборная разочарований Примеры:

Вратарь: Андрей Лунин (Вальядолид),

Защитники: Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба – Барселона), Фернандо Калеро (Эспаньол)

Полузащитники: Рони Лопеш (Севилья), Денис Суарес (Сельта), Маркос Льоренте, Жоау Фелиш (оба – Атлетико)

Нападающие: Лука Йович (Реал), Люк де Йонг (Севилья), Борха Иглесиас (Бетис).

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Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Барселона Барселона Главное Атлетико Атлетико Вальядолид Вальядолид Жоау Фелиш Жоау Фелиш
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