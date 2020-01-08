toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 7 січня: Манчестер Сіті переміг МЮ в дербі, легіонери Динамо на шляху в інші клуби

07:00 73 Читать на русском
Головні новини футболу 7 січня: Манчестер Сіті переміг МЮ в дербі, легіонери Динамо на шляху в інші клуби
Ман Сіті обіграв Юнайтед / Goal.com

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 січня.

Англія

Манчестер Сіті обіграв Ман Юнайтед в першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка англійської ліги 2019/20. Ще в першому таймі підопічні Гвардіоли забили тричі – шедевр Бернарду Сілви став окрасою гри на Олд Траффорд, а господарі один з голів забили у власні ворота. У другому таймі гол Рашфорда все ж залишив МЮ певні шанси перед поєдинком-відповіддю, який пройде 29 січня, – дивіться відеоогляд матчу.

Олександр Зінченко після дебютного забитого м'яча в сезоні опинився поза заявкою, не потрапивши навіть до списку резервістів.

Трансфери

Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІ. Також кияни хочуть позбутися Тамаша Кадара та практично попрощалися із Сідклеєм, який вже тренується з іншою командою.

Шахтар цікавиться Богданом Михайліченком – колишнім захисником Динамо, який став частиною трансферу Олександра Караваєва із Зорі. В поточному сезоні Михайліченко є одним із лідерів луганської команди.

Маріо Гьотце покине Борусію Д на правах вільного агента. Чемпіон світу-2014 не бажає зменшувати свої фінансові апетити та не буде продовжувати контракт з клубом.

Скандальний Арда Туран припинив співпрацю з Істанбул Башакшехіром. Контракт турка все ще належить Барселоні.

Інші головні події

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане став найкращим гравцем Африки у 2019 році. Він випередив свого одноклубника Мохамеда Салаха та Ріяда Мареза з Ман Сіті.

Андрій Лунін потрапив у збірну Ла Ліги. Щоправда, зі знаком "мінус". Українець і далі не отримує ігрової практики та опинився серед гравців, які найбільше розчарували у першій частині сезону.

Барселона зазнала вагомих втрат напередодні Суперкубка Іспанії.

blog_ava
Астон Вілла претендує на ще одного гравця Челсі
06:00
155
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
40
хв
Валенсія
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук