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Динамо хочет избавиться от Кадара и предлагает венгра другим клубам

7 января 21:41 856 Читати українською
Динамо хочет избавиться от Кадара и предлагает венгра другим клубам
Тамаш Кадар / Фото из открытых источников

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар все еще может покинуть киевский клуб.

Венгерский защитник киевского Динамо Тамаш Кадар не пройдет в Фехервар в зимнее трансферное окно, сообщает издание Nemzetisport.hu. Однако, 29-летний футболист все еще может покинуть украинскую команду зимой.

"Похоже, у Динамо закончились деньги", – Кадар отметил скромные условия подготовки команды

Сейчас Динамо активно ищет заинтересованные клубы и предлагает им возможность приобрести венгра, поэтому можно предположить, что определенное неудачное обсуждение трансфера имело место, утверждает издание FC Dynamo Nation. Кадар, как и другие футболисты первой команды, должен вернуться к тренировкам 10 января, после окончания отпуска.

Напомним, игрок сборной Венгрии присоединился к киевскому клубу в феврале 2017 года, перейдя из познанского Леха. В текущем сезоне он провел за киевлян 20 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает венгра в 4,5 млн евро.

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