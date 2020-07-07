Главные новости футбола 6 июля: жесткая реакция на судейский скандал в УПЛ, Кравец забивает гранду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 июля.

Украина

Польша – Украина: УАФ официально назвала новую дату поединка.

Зоря призвала УПЛ назначать на свои матчи иностранных судей.

"Кате нечего делать в мужском футболе": экс-арбитр ФИФА уничтожил Монзуль и Романова за "тупые решения" против Зари.

"Динамо не позавидуешь, если еще и Кубок проигрывают": к Монзуль есть претензии, или Кто – фаворит в битве за Лигу чемпионов.

Несмотря на шквал критики Монзуль рассудит финал Кубка Украины между Ворсклой и Динамо.

Мариуполь договорился с Остапом Маркевичем на следующий сезон, – СМИ.

Наши за границей

Кравец забил Бешикташу – сенсационный результат битвы экс-динамовцев в Турции.

Малиновский попал в символическую сборную 30 тура Серии А.

"Зинченко – большой проходимец Манчестер Сити": болельщики критикуют украинца за уникальный фейл в АПЛ, но он выдал матч сезона.

"Шокировал всю Сегунду": Лунин пристыдил старшего брата звезды Реала – испанские СМИ пишут о феномене.

Мир

Йовичевич покинул Динамо Загреб – экс-тренер Карпат завоевал с командой чемпионство.

Тоттенхэм удержал минимальную победу над Эвертоном благодаря автоголу.

Вердер второй раз не смог переиграть Хайденхайм, но выиграл плей-офф за место в Бундеслиге.

Рибери был ограблен во Флоренции – француз намекает на решительные действия.