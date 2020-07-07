Головні новини футболу 6 липня: жорстка реакція на суддівський скандал в УПЛ, Кравець забив гранду

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 липня.

Україна

Польща – Україна: УАФ офіційно назвала нову дату поєдинку.

Зоря закликала УПЛ призначати на свої матчі іноземних суддів.

"Каті нічого робити у чоловічому футболі": екс-арбітр ФІФА знищив Монзуль і Романова за "тупі рішення" проти Зорі.

"Динамо не позаздриш, якщо ще й Кубок програють": до Монзуль є претензії, або Хто – фаворит у битві за Лігу чемпіонів.

Попри шквал критики Монзуль розсудить фінал Кубка України між Ворсклою і Динамо.

Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем на наступний сезон, – ЗМІ.

Наші за кордоном

Кравець забив Бешикташу з сенсаційним результатом битви екс-динамівців в Туреччині.

Маліновський потрапив до символічної збірної 30 туру Серії А.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону.

"Шокував усю Сегунду": Лунін присоромив старшого брата зірки Реала – іспанські ЗМІ пишуть про феномена.

Світ

Йовічевіч покинув Динамо Загреб – екс-тренер Карпат здобув з командою чемпіонство.

Тоттенхем втримав мінімальну перемогу над Евертоном завдяки автоголу.

Вердер вдруге не зміг переграти Хайденхайм, але виграв плей-офф за місце в Бундеслізі.

Рібері був пограбований у Флоренції – француз натякає на рішучі дії.