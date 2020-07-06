"Шокировал всю Сегунду": Лунин пристыдил старшего брата звезды Реала – испанские СМИ пишут о феномене

Андрей Лунин провел очередной крутой матч в Сегунде, хотя его команда уступила лидеру чемпионата.

Овьедо ужасно начал игру против Кадиса, получив ранний пенальти в собственные ворота. На дуэль с украинским голкипером "визвался" бывший игрок Реала Алекс Фернандес – старший брат центрального защитника "бланкос" Начо. Специалист по одиннадцатиметровым, который проводит лучший сезон в карьере (12 мячей) неожиданно проиграл будущему вратарю королевского клуба. Лунин уверенно парировал удар с "отметки", а команда Зиганды получила шанс исправить стартовые ошибки.

Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды

Впрочем, старания нашего чемпиона мира оказались напрасными.Дубль Лосано похоронил Овьедо, который вернулся в зону вылета. Лунин традиционно получил хорошую прессу, ведь в Испании найдется немного вратарей, которые тянут 5 (!) пенальти в сезоне (3 – за Овьедо, два – в кубковой серии за Вальядолид). Андрей настолько поразил AS, что мадридское издание намекнуло на жесткую конкуренцию в Реале: "Он поборется за место Куртуа? Лунин шокировал всю Сегунду".

Больше всего комплиментов украинцу досталось от популярного среди болельщиков "бланкос" портала Defensa Central. "Лунин полностью раскрывает свой потенциал в Овьедо. Он – эксперт по пенальти и главное оружие астурийцев в борьбе за сохранение прописки. Реал Мадрид внимательно следит за его прогрессом. В клубных офисах мадридского клуба гордятся цифрами молодого кипера".

El Desmarque также выносит на первый план мастерство Андрея: "Он триумфирует перед Алексом Фернандесом. Сейв, который подарил Овьедо шанс на жизнь".

Lunin se hace grande ante Álex Fernández: una parada para dar vida al Oviedo https://t.co/GGGbkr5VaW #RealOviedo — ElDesmarque (Asturias) (@DMQAsturias) July 4, 2020

Журналист клубного канала Реала Пауль Тенорио рассказывает о невероятном феномене: "Раньше Лунин помог Вальядолиду пройти Марбелью в Кубке Испании, отбив два пенальти, а сейчас – в третий раз спасает Овьедо после одиннадцатиметрового".

Lunin, que hizo pasar de ronda en Copa al Valladolid parando dos penaltis en la tanda contra el Marbella, lleva tres detenidos ya con el Oviedo. Menudo fenómeno. https://t.co/KKK9zlLbnS — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) July 4, 2020

Испанские пользователи Твиттера продолжают кайфовать от сейвов голкипера сборной Украины.

"Они уступили Кадису, но, если Овьедо не вылетит – это заслуга Лунина. Опять парировал пенальти".

Han perdido en casa del Cádiz (actual líder), pero si el Oviedo se salva, gran parte de la culpa la tiene Lunin. Hoy a vuelto a parar un penalti y ya van 3.



El portero cedido por el Madrid ha encajado 15 goles en 16 partidos. #Football #LigaSmartBankpic.twitter.com/fdiIJAetUL — Basket and Fútbol ️ (@MUNDO_DE_BASKET) July 4, 2020

"Лунин – настоящий профессор по отражению пенальти. Единственный, кто до сих пор не пускает Овьедо в третий дивизион".

Otro penalti que para Lunin

Y ya van...



Un autentico especialista en parar penaltis y el unico que separa al Oviedo de ir a 2ºB https://t.co/zUzxW5tePV — Gravesen (@GravesenRM) July 4, 2020

"Если Овьедо спасется, Лунину нужно поставить памятник".

Si se salva el oviedo tienen que hacerle una estatua a Lunin — Razek76 (@Razek_76) July 4, 2020

"Лунин снова спасает Овьедо. Я рад, что он продолжает расти и правильно использует игровое время. Желаю ему избегать травм. Это вратарь с роскошным будущим".

Lunin salvando al oviedo parando otro penalti. Me alegro mucho que el oviedo cuente con el que siga creciendo aprovechando los minutos que le dan. Le deseo que le respeten las lesiones siga mejorando creciendo porque es un portero con un futuro impresionante. https://t.co/sMtjOMMJ2B — asenh madridista (@asenhmadridista) July 4, 2020

"Я не понимаю, что делает голкипер уровня Лиги чемпионов в Овьедо".

Lunin es lo único que separa al Oviedo del descenso, no entiendo que hace un portero de champions como él jugando en el Oviedo. — julio iniesta vidal (@julioiniesta) July 4, 2020

"Лунин – босс Овьедо".

LUNIN PATRÓN DE OVIEDO DESDE YA — JorgeND (@JorgeNovoDiaz) July 4, 2020

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