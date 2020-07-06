"Шокировал всю Сегунду": Лунин пристыдил старшего брата звезды Реала – испанские СМИ пишут о феномене

Андрей Лунин провел очередной крутой матч в Сегунде, хотя его команда уступила лидеру чемпионата.
Овьедо ужасно начал игру против Кадиса, получив ранний пенальти в собственные ворота. На дуэль с украинским голкипером "визвался" бывший игрок Реала Алекс Фернандес – старший брат центрального защитника "бланкос" Начо. Специалист по одиннадцатиметровым, который проводит лучший сезон в карьере (12 мячей) неожиданно проиграл будущему вратарю королевского клуба. Лунин уверенно парировал удар с "отметки", а команда Зиганды получила шанс исправить стартовые ошибки.
Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды
Впрочем, старания нашего чемпиона мира оказались напрасными.Дубль Лосано похоронил Овьедо, который вернулся в зону вылета. Лунин традиционно получил хорошую прессу, ведь в Испании найдется немного вратарей, которые тянут 5 (!) пенальти в сезоне (3 – за Овьедо, два – в кубковой серии за Вальядолид). Андрей настолько поразил AS, что мадридское издание намекнуло на жесткую конкуренцию в Реале: "Он поборется за место Куртуа? Лунин шокировал всю Сегунду".
Больше всего комплиментов украинцу досталось от популярного среди болельщиков "бланкос" портала Defensa Central. "Лунин полностью раскрывает свой потенциал в Овьедо. Он – эксперт по пенальти и главное оружие астурийцев в борьбе за сохранение прописки. Реал Мадрид внимательно следит за его прогрессом. В клубных офисах мадридского клуба гордятся цифрами молодого кипера".
El Desmarque также выносит на первый план мастерство Андрея: "Он триумфирует перед Алексом Фернандесом. Сейв, который подарил Овьедо шанс на жизнь".
Журналист клубного канала Реала Пауль Тенорио рассказывает о невероятном феномене: "Раньше Лунин помог Вальядолиду пройти Марбелью в Кубке Испании, отбив два пенальти, а сейчас – в третий раз спасает Овьедо после одиннадцатиметрового".
Испанские пользователи Твиттера продолжают кайфовать от сейвов голкипера сборной Украины.
"Они уступили Кадису, но, если Овьедо не вылетит – это заслуга Лунина. Опять парировал пенальти".
"Лунин – настоящий профессор по отражению пенальти. Единственный, кто до сих пор не пускает Овьедо в третий дивизион".
"Если Овьедо спасется, Лунину нужно поставить памятник".
"Лунин снова спасает Овьедо. Я рад, что он продолжает расти и правильно использует игровое время. Желаю ему избегать травм. Это вратарь с роскошным будущим".
"Я не понимаю, что делает голкипер уровня Лиги чемпионов в Овьедо".
"Лунин – босс Овьедо".
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