Йовичевич покинул Динамо Загреб – экс-тренер Карпат завоевал с командой чемпионство

Известный в Украине хорватский наставник Игор Йовичевич покинул свою команду после трех месяцев работы с ней.

Главный тренер загребского Динамо Игор Йовичевич прекратил сотрудничество с клубом после поражения от Риеки (0:2) в очередном туре чемпионата, сообщает официальный сайт хорватской команды.

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46-летний экс-тренер Карпат возглавил Динамо три месяца назад – 22 апреля. В семи матчах под его руководством загребцы добыли лишь три победы, однако это не помешало им досрочно оформить чемпионство.

"Мы сожалеем о таком скором расставании, но мы должны проявить ответственность в эти тяжелые времена. От имени клуба я благодарю Игора за прекрасные результаты, которых он достиг с нашей юношеской командой. Двери Динамо всегда будут открыты для него", – сказал спортивный директор клуба Зоран Мамич.

Решение об отставке подтвердил и сам Йовичевич: "У меня были самые лучшие намерения, но футбол такой. Я благодарю клуб за доверие, за прекрасные годы в футбольной школе и за возможность, которую они дали мне в первой команде. Я всегда буду человеком Динамо и считаю, что это просто расставание, а не прощание с любимым клубом".

К слову, за три тура до финиша загребцы идут на первом месте, опережая ближайшего конкурента – загребский Локомотива – на 16 очков.

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