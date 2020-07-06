Мариуполь договорился с Остапом Маркевичем на следующий сезон, – СМИ

Мариуполь уже определился с именем главного тренера на следующий сезон.

Азовцы согласовали контракт с Остапом Маркевичем, сообщает ТаТоТаке.

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42-летний специалист начнет работу со следующего сезона, заменив на тренерском мостике Мариуполя Александра Бабича. Последним местом работы Маркевича был Черноморец, который он покинул несколько месяцев назад. Также он имеет опыт работы в Агробизнесе и молодежке Вильярреала.

Добавим, что сейчас Мариуполь занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, сохраняя хорошие шансы на плей-офф за еврокубки.

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