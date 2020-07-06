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Малиновский попал в символическую сборную 30 тура Серии А

13:10 - Читати українською
Малиновский попал в символическую сборную 30 тура Серии А
Руслан Малиновский / Getty Images

Удачная игра Руслана Малиновского в матче против Кальяри (1:0) не осталась незаметной для аналитических ресурсов.

26’ Андреа Карбони
 
Луис Муриэль 27’
26’ Андреа Карбони
27’ Луис Муриэль

Хавбек Аталанты попал в символическую сборную 30 тура Серии А по версии WhoScored.

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Именно украинец заработал вторую желтую карточку для Карбони и пенальти, который четко реализовал Муриель (колумбиец также попал в 11-ку лучших). Оценка Руслана составила 8,3 баллов, у Луиса – 7,9.

Добавим, что Малиновский провел 26 матчей в текущем сезоне Серии А, отличился 5 голами и 2 ассистами.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Руслан Руслан Малиновский Луис Луис Муриэль Кальяри - Аталанта
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