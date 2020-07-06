toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Зоря призвала УПЛ назначать на свои матчи иностранных судей

17:26 - Читати українською
Зоря призвала УПЛ назначать на свои матчи иностранных судей
Заря – Александрия – 2:2 / ФК Заря

Руководство луганского клуба возмущено предвзятым отношением к своей команды со стороны украинских судей и требует возобновить прежнюю практику приглашения на матчи УПЛ арбитров из ведущих европейских лиг.

45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
 
Валерий Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерий Лучкевич
45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"В последнее время сложилась тенденция, согласно которой футбольный клуб Заря страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса. Прослеживается это далеко не в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, по отношению к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров.

"Кате нечего делать в мужском футболе": экс-арбитр ФИФА уничтожил Монзуль и Романова за "тупые решения" против Зари

Сейчас все специалисты, телевизионные ведущие и эксперты отмечают неправильность и нелогичность принятых судейских решений по отношению к Заре. Вчера, например, известный ведущий Игорь Цыганик в программе "Профутбол" был возмущен уровнем судейства матча Заря – Александрия. А экс-арбитр Сергей Шебек, который регулярно дает оценку нынешним судьям, подверг жесткой критике судейство во вчерашнем матче, назвав пару Монзуль-Романов "вредителями украинского футбола". Через вопиющие ошибки судей Заря потеряла десять очков. А если бы клуб их набрал, то неизвестно была бы ли сейчас вообще борьба за второе место (...)

Отдельно стоит рассмотреть назначение арбитров VAR. Заря является чемпионом по матчам с системой VAR, которую в украинском чемпионате внедрили, но пользоваться ею так и не научились. Повтори арбитры у нас смотрят по пять минут, а после просмотра системы VAR принимаются абсолютно нелогичные решения. Кроме того, арбитров, которые обучены работать с системой VAR, можно пересчитать по пальцам. Это Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Евгений Арановский, Сергей Бойко и Николай Балакин.Последний отстранен, Арановський и Бойко – киевляне. Поэтому, когда на наш следующий матч с Колосом снова будет назначена условная Екатерина Монзуль или Виталий Романов – это уже никого не удивит. А вот закончатся ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Этот вопрос остается риторическим.

В заключение скажем, что если мы кому-то стоим поперек горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы еще раз подчеркнем, что Заря играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Нидерландов. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их, чтобы хотя бы поделились опытом?" – отмечает пресс-служба луганского клуба на своей официальной странице.

Заря расписала ничью с Александрией в матче со скандальными решениями VAR – луганчане упустили шанс обойти Динамо

blog_ava
Гасперини похвалил Малиновского и замахнулся на позиции грандов
08:15
13341
Теги
Заря - Александрия Александрия Александрия Арбитры Заря Заря Екатерина Монзуль УПЛ Игорь Цыганык Видеопомощник арбитра Сергей Сергей Бойко Виталий Романов Сергей Шебек Евгений Арановский Николай Николай Балакин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
37
мин
Тоттенхэм
22:00
Эвертон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук