Зоря призвала УПЛ назначать на свои матчи иностранных судей

Руководство луганского клуба возмущено предвзятым отношением к своей команды со стороны украинских судей и требует возобновить прежнюю практику приглашения на матчи УПЛ арбитров из ведущих европейских лиг.

"В последнее время сложилась тенденция, согласно которой футбольный клуб Заря страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса. Прослеживается это далеко не в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, по отношению к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров.

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Сейчас все специалисты, телевизионные ведущие и эксперты отмечают неправильность и нелогичность принятых судейских решений по отношению к Заре. Вчера, например, известный ведущий Игорь Цыганик в программе "Профутбол" был возмущен уровнем судейства матча Заря – Александрия. А экс-арбитр Сергей Шебек, который регулярно дает оценку нынешним судьям, подверг жесткой критике судейство во вчерашнем матче, назвав пару Монзуль-Романов "вредителями украинского футбола". Через вопиющие ошибки судей Заря потеряла десять очков. А если бы клуб их набрал, то неизвестно была бы ли сейчас вообще борьба за второе место (...)

Отдельно стоит рассмотреть назначение арбитров VAR. Заря является чемпионом по матчам с системой VAR, которую в украинском чемпионате внедрили, но пользоваться ею так и не научились. Повтори арбитры у нас смотрят по пять минут, а после просмотра системы VAR принимаются абсолютно нелогичные решения. Кроме того, арбитров, которые обучены работать с системой VAR, можно пересчитать по пальцам. Это Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Евгений Арановский, Сергей Бойко и Николай Балакин.Последний отстранен, Арановський и Бойко – киевляне. Поэтому, когда на наш следующий матч с Колосом снова будет назначена условная Екатерина Монзуль или Виталий Романов – это уже никого не удивит. А вот закончатся ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Этот вопрос остается риторическим.

В заключение скажем, что если мы кому-то стоим поперек горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы еще раз подчеркнем, что Заря играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Нидерландов. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их, чтобы хотя бы поделились опытом?" – отмечает пресс-служба луганского клуба на своей официальной странице.

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