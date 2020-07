Тоттенхэм удержал минимальную победу над Эвертоном благодаря автоголу Кина

Тоттенхэм и Эвертон перед очной встречей в Лондоне шли на 10-й и 11-й позициях соответственно, что не могло удовлетворить обоих тренеров. Несмотря на важность поединка, моментов в первом тайме практически и не возникало – команды просто разменялись тремя неточными выстрелами с дальних и средних дистанций. Неудивительно, что по такой игре счёт был открыт благодаря автоголу – это Ло Чельсо принял мяч в штрафной и пробил с рикошетом от Майкла Кина. Взятие ворот засчитали именно на защитника, 1:0. Уже под самый перерыв сравнять мог Ришарлисон, однако его удар с правого края штрафной пролетел мимо дальней штанги.

Ничего интереснее в первом тайме "шпоры" и "ириски" не создали. Ну, разве что схватка между Соном и Льорисом после свистка на перерыв поразила, но на второй тайм оба вышли, пожав друг другу руки. Тоттенхэм после этого явно завладел инициативой, хотя значительного количества моментов до 80-х минут не возникало – выделялся только Сон Хын Мин, пробивавший с обеих половин штрафной и заставивший Пикфорда вступить в игру.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR