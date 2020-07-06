Кравец забил Бешикташу – сенсационный результат битвы экс-динамовцев в Турции

Кайсериспор Артема Кравца сенсационно обыграл Бешикташ в рамках 30-го тура чемпионата Турции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Турции, 30 тур

Кайсериспор – Бешикташ – 3:1

Голы: Акар, 51, 83, Кравец, 86 – Хатчинсон, 74

Украинский нападающий Кайсериспора вышел в стартовом составе своей команды, отыграл весь матч и отметился забитым голом. За Бешикташ все 90 минут отыграл экс-динамовец Домагой Вида.

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Гости прогнозируемо владели инициативой и выглядели гораздо интереснее, однако первыми в начале второго тайма забили хозяева. Энвер Шахин отобрал мяч вблизи штрафной соперника и выкатил под удар Акару, а тот не промахнулся – 1:0.

Бешикташ ответил через 23 минуты – Кевин-Принс Боатенг вырезал блестящую передачу на дальнюю штангу, где ее замкнул Хатчинсон. Однако, радость "орлов" была недолгой. Все тот же Хасан Акар создал шедевр. Турок исполнял штрафной на левом фланге и сумел закрутить мяч за шиворот голкиперу. Добил Бешикташ Кравец – украинец воспользовался ошибкой защитников, вышел один на один с вратарем и покатил мяч точно под дальнюю штангу. Для Артема этот гол стал 6-м в 15-ти матчах сезона турецкой Суперлиги.

Благодаря этой победе Кайсериспор набрал 31 очко и покинул зону вылета, у Бешикташа осталось 50 зачетных пунктов и 5-строчка в турнирной таблице чемпионата Турции.

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