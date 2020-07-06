Вердер второй раз не смог переиграть Хайденхайм, но выиграл плей-офф за место в Бундеслиге

Бременский Вердер сыграл вничью с Хайденхайме во втором матче стыков за место в высшем дивизионе чемпионата Германии на новый сезон.

Германия, плей-офф за место в Бундеслиге

Хайденхайм – Вердер – 2:2

Голы: Кляйндинст, 85, 90+7 (п) – Тойеркауф, 3 (авт), Аугустинссон, 90+4

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Первый поединок этого противостояния завершился без голов, а в начале отчетного противостояния Вердер очень быстро вышел вперед. Причем, хозяева поразили собственные ворота. Тойеркауф пытался вынести мяч с линии собственной штрафной, а взамен отправил его в сетку.

В течение остального поединка Хайденхайм больше контролировал мяч, а Вердер был острее в атаке и чаще бил по воротам. Хозяева сумели отыграться незадолго до финального свистка. Тобиас Мор из-за пределов штрафной попал в каркас ворот, но Кляйндинст был первым на добивании. Гости вышли вперед уже в компенсированное время – Людвиг Аугустинссон завершил стремительную контратаку, но через несколько минут Кляйндинст реализовал пенальти. Финальный свисток зафиксировал ничью, благодаря которой Вердер сохранил место в Бундеслиге.

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