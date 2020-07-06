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Польша – Украина: УАФ официально назвала новую дату поединка

19:32 - Читати українською
Польша – Украина: УАФ официально назвала новую дату поединка
Сборная Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола обнародовала дату товарищеского матча между сборными Польши и Украины.

 

11 ноября 2020 года на стадионе Шленски в Хожуве национальная сборная Украины проведет товарищеский поединок с Польшей. Встреча начнется в 21:45, сообщает пресс-служба УАФ.

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Напомним, что этот поединок был запланирован на 31 марта текущего года, но из-за пандемии вируса COVID-19 был перенесен.

Добавим, что через несколько дней после встречи с Польшей (14-го и 17 ноября) сборная Украины проведет два выездных матча в рамках Лиги наций – против команд Германии и Швейцарии соответственно.

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