"Кате нечего делать в мужском футболе": экс-арбитр ФИФА уничтожил Монзуль и Романова за "тупые решения" против Зари

Бывший арбитр Сергей Шебек уничтожил Екатерину Монзуль и ее видеоасистента Виталия Романова за работу на матче Заря – Александрия (2:2).

"Не нахожу слов для такого судейства Монзуль и Романова. Я понимаю игроков и тренера Зари, они работают, вкладывают в это душу, а потом такие как Романов и Монзуль перечеркивают все тупым решением, одним свистком.

Я прибегаю к вопросу – а почему Романов так не любит Зарю? Если проанализировать предыдущие матчи, где работала пара Романов-Монзуль, то на память приходит мартовский матч Десна – Заря, в котором Романов сбил с толку Монзуль, заставив ее принять неправильное решение. Она тогда удалила Кочергина за подкат в центре поля, хотя сначала показала ему желтую карточку – и правильно сделала. Но Романов вдруг вызвал ее к монитору, она несколько минут смотрела, краснела, не знала, как рассудить и под давлением Романова все же изменила свое первоочередное решение и показала красную карточку.

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Второй случай – я на него недавно обращал внимание... Играли Десна – Заря, Романов судил в поле. Он дал пенальти ни за что в эпизоде, когда мяч попал Чеберко в руку. Но хуже всего в той ситуации – он еще и удалил игрока Зари за несправедливую вторую желтую карточку, лишив его возможности сыграть в следующем матче.

И вот опять этот тандем вышел на авансцену... Мы только недавно похвалили Монзуль за полуфинальную кубковую игру. Похвалили и Романова, он не сбивал ее с толку, не цепляясь к "воздушному пенальти". Это было на благо футбола, а вчера они выступили в роли вредителей для футбола. Иначе здесь и не скажешь. Я не знаю, возможно, на них влияют какие-то потусторонние силы, возможно, что-то другое, но мне совершенно непонятно, почему они лишили Зарю двух очков в этом матче вымышленным одиннадцатиметровым ударом.

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Я не раз Романова называл арбитром-полицейским, человеком-маской. Он ничего на поле не выражает, он не понимает и вредит футболу. Считаю, что таким судьям не место в футболе, они не имеют права вершить судьбы команд и тренеров. Монзуль тоже показала, что не понимает футбол... Ну пусть тебя сбили с толку, но посмотри повтор и прими свое логичное решение – тебе бы только аплодировали. А так вся предыдущая похвала перечеркнута этим бессмысленным решением. Я бы посоветовал Кате перейти в женский футбол и работать там, в мужском ей делать нечего", – цитирует Шебека UA-Football.

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