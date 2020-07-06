Динамо – Ворскла: Монзуль рассудит и финал Кубка Украины

УАФ назначила официальных лиц, которые будут работать на решающем поединке Кубка Украины между Динамо и Ворсклой.

Главным арбитром встречи станет Екатерина Монзуль, информирует официальный сайт УАФ.

Кате нечего делать в мужском футболе": экс-арбитр ФИФА уничтожил Монзуль и Романова за "тупые решения" против Зари

Ассистенты главного судьи – Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, четвертый рефери – Анастасия Романюк. За VAR будет отвечать Виталий Романов. К слову, именно бригада Монзуль работала на обоих полуфиналах Кубка.

Напомним, матч Динамо – Ворскла состоится уже в ближайшую среду, 8 июля. Стартовый свисток в 21:30.

"Динамо не позаздриш, якщо ще й Кубок програють": до Монзуль є претензії, або Хто – фаворит у битві за Лігу чемпіонів