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Динамо – Ворскла: Монзуль рассудит и финал Кубка Украины

16:11 - Читати українською
Динамо – Ворскла: Монзуль рассудит и финал Кубка Украины
Екатерина Монзуль / Сайт Зари

УАФ назначила официальных лиц, которые будут работать на решающем поединке Кубка Украины между Динамо и Ворсклой.

 

Главным арбитром встречи станет Екатерина Монзуль, информирует официальный сайт УАФ.

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Ассистенты главного судьи – Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, четвертый рефери – Анастасия Романюк. За VAR будет отвечать Виталий Романов. К слову, именно бригада Монзуль работала на обоих полуфиналах Кубка.

Напомним, матч Динамо – Ворскла состоится уже в ближайшую среду, 8 июля. Стартовый свисток в 21:30.

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