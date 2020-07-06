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Рибери был ограблен во Флоренции – француз намекает на решительные действия

18:06 - Читати українською
Рибери был ограблен во Флоренции – француз намекает на решительные действия
Франк Рибери / Getty Images

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери возмущен фактом ограбления его дома в Италии.

49’ Юрай Куцка
 
Эрик Пульгар 18’
Эрик Пульгар 31’
18’ Эрик Пульгар
31’ Эрик Пульгар
49’ Юрай Куцка

Инцидент произошел 5 июня, пока футболист вместе со своей командой находился на выезде в Парме. После приезда домой Рибери увидел, что в квартиру ворвались грабители – об этом свидетельствовал беспорядок и пропавшие вещи. Сейчас полиция устанавливает точную сумму убытков, а сам француз задумался, стоит ли продолжать играть в футбол и жить в Италии.

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"Этот дом в Италии, стране, где я решил продолжить свою карьеру после стольких прекрасных лет в Мюнхене. Это то, что я обнаружил... Да, моя жена потеряла несколько сумок, ювелирных изделий, но ничего из этого не было важным.

Что меня шокирует, это ощущение, что у меня спущенные штаны. Слава Богу, моя жена и дети были в безопасности в Мюнхене, но как мы можем доверять нашему окружению сегодня после того, что случилось? Мне не нужно гоняться за миллионами, у нас есть все, что нам нужно, но я всегда гоняюсь за мячом, потому что это – моя страсть. Однако, страсть или нет, моя семья на первом месте, и мы примем необходимые решения для своего благополучия", – написал Рибери на своей странице в Инстаграме.

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Теги
Италия Видеоновости Франк Франк Рибери Фиорентина Фиорентина Парма - Фиорентина
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