Наши за границей

Яремчук забил дебютный гол за Валенсию. Роман принес победу, получил желтую за толкотню и травмировался – Валенсия на огороде вымучила 1/16 Кубка Испании.

Малиновский не спас Дженоа от вылета из Кубка Италии от Лацио. Арсенал на последних секундах вырвал победу над Лутоном – предголевой пас Зинченко спас в битве с 7 голами.

Лунин подписал контракт с самым мощным агентом в мире – Реал недоволен "изменой" украинца, намекающего на уход. Андрей попал в список "сомнительных" фамилий Мадрида – у 7 игроков нет долгого будущего на Бернабеу.

Украина

Рух установил заоблачный ценник на лидера обороны, а гранд Серии А не готов платить такие деньги. Александрия официально подписала первого зимнего новичка. Минай готовит огромную чистку – источник сообщает об уходе 10 игроков, среди которых капитан.

Обновленный Шахтер уступает Динамо СаШо, полный крах вчерашних лидеров, редкие 10 баллов – Пушич нашел замену звезде. Мирча Луческу получил сенсационный вариант в топ-чемпионате Европы.

Мир

Первая отставка в АПЛ – худший клуб официально сменил тренера после сокрушительного поражения 0:5. Бунт в Манчестер Юнайтед перед встречей с Мудриком – игроки разъярены из-за слива двух "кротов", новый звездный конфликт.