Арсенал после осечек своих преследователей остался единоличным лидером АПЛ, да еще и мог нарастить отрыв – до 5-ти очков от Ливерпуля и до 6-ти от Манчестер Сити. Для этого необходимо было переиграть Лутон, который держался прямо над зоной вылета. Результат этой встречи казался очевидным.

Артета обратился к Зинченко после результативной ошибки украинца в матче АПЛ: "Категорически нельзя делать определенные вещи"

Несмотря на слабость соперника, Микель Артета не стал экспериментировать с составом. Испанец выставил полноценную основу. Исключением стала только позиция Зинченко – украинец остался в запасе, а вместо него вышел Кивиор. Поляк, который обычно играет в роли центрбека, играл обычного линейного фулбека, не пытаясь работать в стиле нашего земляка.

Первый тайм прошел довольно спокойно. Арсенал не форсировал события, спокойно раскатывая мяч и ничего не позволяя Лутону. Хозяева имели всего два удара по воротам – один после стандарта и один с 30-ти метров. "Канониры" стреляли в четыре раза чаще, хотя в стартовые 15 минут моментов не возникало.

Впрочем, грубая ошибка дебютантов АПЛ на 20-й минуте вылилась в гол лондонцев. Белл отдал неудобный пас на вратаря, Камински выбил мяч в аут, а Жезус максимально быстро выполнил вбрасывание на Сака. Это был идеальный тайминг – Букайо как раз оторвался от защитника, влетел на край штрафной и покатил на 11 метров. Мартинелли замкнул из-под Менги. 0:1!

Казалось, что это начало разгрома, однако уже на 25-й минуте Лутон сравнял счет! Гости провалились на угловом, позволив Ошо спокойно замкнуть подачу – тот замыкал без сопротивления из центра штрафной. 1:1!

Этот гол заставил Арсенал протрезветь. Подопечные Микеля Артеты начали создавать моменты более-менее регулярно. Всего через две минуты после пропущенного мяча Жезус открылся под передачу на правый край штрафной – его удар в ближний угол парировал Камински. На 31-й же Мартинелли оказался на левом краю и стрелял с паса Жезуса – Камински достал сферу из левой девятки!

На 40-й минуте произошло опасное замыкание углового, которое накрыл Адебайо, а на 45-й "канониры" таки забили во второй раз. Сака отдал великолепный разрезной пас на Уайта, тот выполнил мягкую подачу на линию вратарской, а Жезус нанес удар головой – 1:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

В раздевалке команды обошлись без замен. Это решение лучше сработало у Лутона. Арсенал не просто проспал начало второго тайма – лондонский коллектив потерпел катастрофу. Всего за две минуты после перерыва хозяева восстановили статус-во, причем гол оказался идентичен первому. Снова угловой, снова подача – только теперь на замыкании оказался Адебайо. 2:2.

А на 57-й минуте Лутон вообще вырвался вперед. Баркли разогнал контратаку прорывом в центре поля, а затем сам же ее завершил. Рос открылся на левом краю штрафной и без попытки обыграть Уайта пробил в ближний угол. Райя неожиданно пропустил мяч под руками – 3:2!

Роб Эдвард сразу начал готовить тройную замену, однако свежие футболисты не успели выйти на поле. Уже на 60-й минуте Жезус зацепился за вынос и пробросил мяч в штрафную за спину защитнику. Хаверц ворвался в пространство между ним и Камински, опередив голкипера – 3:3! После этого в Лутон уже не верилось.

Микель Артета на 65-й минуте еще и бросил в бой Зинченко, а вместе с ним и суперсаба Троссара. Разъяренные "канониры" должны были снести уставшего дебютанта АПЛ, но не все произошло, как думалось. Лутон довольно уверенно оборонялся, допустив всего два опасных момента у собственных ворот. Первый из них запорол Троссар – Сака обыграл двух соперников на фланге и покатил бельгийцу под удар метров с 10-ти, однако Леандро попал в защитника (хотя целил в девятку).

На 86-й же минуте Зинченко закрутил комбинацию вроде той, с которой удалось ассистировать с Вулверхэмптоном (широкая стеночка на левом краю штрафной). Александр завершил ее мягким навесом на линию вратарской – Хаверц замыкал ее ударом головой под перекладину, но Камински спас хозяев.

Между этими эпизодами произошло контроверсионное падение Сака в штрафной Лутона. Букайо вроде и снесли, вот только после просмотра видеоповтора пенальти не назначили. Ну, и у Троссара на 88-й был неплохой дальний удар мимо левого угла. Все. Чего-то лучшего Арсенал не создал.

Арбитр компенсировал шесть минут. Ничего интересного за этот период не произошло. Уже на 7-й компенсированной Арсенал пошел в последнюю атаку: Эдегор обыгрался с Зинченко и выполнил шикарную подачу в центр штрафной – а Райс выиграл борьбу у Ошо и замкнул. Мяч нырнул точно в дальний угол. 3:4!

Деклан с помощью Зинченко принес Арсеналу фантастическую победу над дебютантом АПЛ. Благодаря этому результату Арсенал закрепился на вершине АПЛ. Лутон же держится в двух очках от Эвертона.

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