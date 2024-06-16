Италия переиграла Албанию (2:1) в первом раунде группового этапа Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Итальянцы пропустили уже на 23 секунде. Недим Байрами стал автором самого быстрого гола в истории розыгрышей чемпионата Европы.

Самый быстрый гол в истории Евро не помог – Италия одержала волевую победу над Албанией

"Скуадра Адзурра" не собиралась сдаваться и быстро восстановила равновесие. Бастони забил на 11 минуте, а через небольшой промежуток времени Барелла вывел Италию вперед. В итоге итальянцы удержали победу.

Испания и Италия имеют по три балла, а Хорватия и Албания очков в этом туре не набрали.