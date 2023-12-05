Контракт 24-летнего вратаря с Реалом действительно рассчитан до завершения сезона 2024/25, а не до лета 2024-го, как считалось ранее. Более того, Андрей Лунин стал клиентом известного португальского агента Жорже Мендеша, сообщает El Chiringuito.

Лунин провел встречу с самым могущественным агентом в мире – легенда Реала вынес украинцу вердикт

Defensa Central добавляет, что решение Лунина подписать контракт с Мендешем не понравилось Реалу. В составе мадридцев сейчас нет других футболистов, сотрудничающих с португальским агентом. Его клиентами являются несколько игроков Барселоны.

Также издание указывает, что контракт Лунина с Мендешем может означать попытку украинца перебраться в АПЛ. Руководство Реала во главе с Флорентино Пересом еще не определилось по поводу будущего украинского голкипера и его конкурента Кепы, выступающего за мадридцев на правах аренды из Челси.

Жорже Мендеш является агентом Криштиану Роналду – правда, в последнее время их отношения испортились из-за скандального ухода форварда из Манчестер Юнайтед. В настоящее время клиентами португальца являются, в частности, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Дарвин Нуньес, Жоау Фелиш, Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Эдерсон, Жозе Моуринью и другие звездные футболисты и тренеры.

Напомним, Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018-го. В общей сложности украинец сыграл за мадридский клуб 24 поединка (из них 7 – в сезоне 2023/24). Transfermarkt указывает, что контракт вратаря рассчитан до лета 2024 года, однако накануне появилась информация о его тайном продлении еще на сезон.

Цыганков продолжает покорять испанцев, Довбик в неожиданном дуэте – будущее Лунина проясняется